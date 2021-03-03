Байден раскритиковал решение губернатора Техаса об отмене требования на ношение масок

Президент назвал действия властей Техаса и Миссисипи «неандертальским мышлением», передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден в среду резко раскритиковал решение губернаторов Техаса и Миссисипи об отмене требования на ношение защитных масок, назвав такой подход «неандертальским». Отвечая на вопрос журналиста о том, что президент хотел бы сказать в адрес Техаса и Миссисипи, Байден назвал действия властей этих штатов «глубоко ошибочными» и подчеркнул, что «ношение масок имеет значение».

Губернатор Техаса Грег Эбботт во вторник объявил о самой широкомасштабной среди всех штатов либерализации ограничений, связанных с пандемией коронавируса, отменив требование о ношении масок и заявив, что большинство компаний могут открыться на следующей неделе на полную мощность.

«Пришло время открыть Техас на 100%», – заявил на пресс-конференции республиканец Эбботт, сообщив, что его приказ вступит в силу 10 марта. Губернатор отменил требования на ношение масок для лица на всей территории штата и запретил местным властям наказывать людей, которые не носят маски, а также снял все ограничения на ведение бизнеса в округах, где не наблюдается большого количества госпитализаций, связанных с COVID-19.

Согласно приказу Эбботта, местные власти в округах, где по-прежнему наблюдается высокий уровень госпитализаций, могут применять ограничения к работе бизнесов, однако губернатор запретил властям округов требовать от компаний, чтобы те работали с загрузкой менее 50%.

Губернатор заявил, что он решил снять ограничения в связи с тем, что в Техасе, третьем по численности населения штате, дозу вакцины уже получили почти 5,7 миллионов из 29 миллионов жителей. По словам Эбботта, к концу марта все пожилые техасцы смогут сделать себе прививку, если они того пожелают.

Беседуя в среду с журналистами, Джо Байден сказал, что растущая доступность вакцин может помочь в сдерживании пандемии, однако американцы по-прежнему должны носить маски, часто мыть руки и придерживаться социальной дистанции.

«Нам сейчас совершенно не нужно подобное неандертальское мышление: раз все в порядке, то можно снять маски и забыть об этом. (Ношение масок) все еще имеет значение», – подчеркнул Байден, который ответил на вопросы журналистов перед своей встречей с конгрессменами от обеих партий, на которой обсуждались вопросы борьбы с раком.

Советник Белого дома по вопросам борьбы с коронавирусом Энди Славитт прокомментировал решение техасского губернатора в интервью CNN, высказав надежду на то, что «губернатор передумает. Это всего лишь небольшой кусок ткани, который нам все еще нужен. Не думаю, что это [негативно] влияет на экономику штата», – заявил Славитт, имея в виду решение губернатора об отмене требования на ношение масок.