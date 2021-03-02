Беларуская община Калифорнии призывает губернатора признать 25 марта Днем независимости Беларуси

Беларуская община Калифорнии призывает губернатора штата признать 25 марта Днем независимости Беларуси, а бело-красно-белый флаг – символом независимости и суверенитета Беларуси.

Беларуская община Калифорнии обращается с петицией к губернатору Гэвину Ньюсому и калифорнийским членам Конгресса США сделать публичные заявления 25 марта 2021 года в знак солидарности с беларуским народом, борющимся за свободу и демократию против режима Александра Лукашенко. Беларусы штата призывают губернатора Калифорнии признать 25 марта, День независимости Беларуси, важной датой в истории Беларуси, а бело-красно-белый флаг – символом независимости и суверенитета Беларуси.

Почему 25 марта? 25 марта 1918 года – это дата, когда Беларусь впервые провозгласила свою независимость и этот день стал символом сопротивления белорусского народа режиму Александра Лукашенко, «последнего диктатора Европы», который находится у власти 26 лет, а также против возобновившихся империалистических амбиций России. Бело-красно-белый флаг олицетворяет надежду на свободу и демократию для многих беларусов в Беларуси и во всем мире.

Ряд американских губернаторов уже объявили 25 марта Днем независимости Беларуси – в 1957 году это сделал губернатор штата Мичиган Дж. Меннан Уильямс и в 1984 году губернатор штата Колорадо Ричард Ламм. Это было признано президентами Дуайтом Д. Эйзенхауэром (1958 г.) и Джорджем Бушем-младшим (1989 г.).

Беларуские американцы объединились, чтобы оказать помощь и поддержку народу Беларуси. Они призывают к демонстрации поддержки губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и калифорнийских членов Конгресса США, т.к. “убеждены, что при твердой поддержке и помощи Соединенных Штатов и международного сообщества беларусы одержат победу в борьбе с диктатурой и осуществят свое святое желание жить в свободной и процветающей Республике Беларусь”.



Все, кто не равнодушен к событиям в Баларуси и хочет поддержать инициативу беларуской общины, могут подписать петицию на имя губернатора Калифорнии.