В мэры Нью-Йорка баллотируется иммигрант из России

Свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка выставил иммигрант родом из Сибири, Виталий Филипченко.

Как говорится на официальной страничке независимого кандидата, он – “трудолюбивый иммигрант и владелец малого бизнеса, который надеется служить и представлять интересы маргинализированных и уязвимых граждан Нью-Йорка”. Он гордый отец дочери, которая окончила государственную школу и поэтому он не понаслышке знает, как школьная система в городе стала самой недоступной и неравной за последние десятилетия.

На протяжении многих лет, пока он привыкал к городу и изучал все тонкости американской культуры, Виталий провел свое время, развивая свой бизнес и работая волонтером во вспомогательном управлении полиции Нью-Йорка. Поэтому, как считает Виталий, он понимает необходимость реформ в городе, и он хочет, чтобы город был площадкой не только для богатых, но и для простых людей. Виталий надеется стать мэром для людей, поскольку он сам является владельцем малого бизнеса, родителем, иммигрантом и человеком из рабочего класса, который сочувствует и понимает потребности своего сообщества.

Выборы мэра Нью-Йорка состоятся в ноябре 2021 года.