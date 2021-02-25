В Сакраменто арестована русскоязычная жительница в связи с убийством сотрудника магазина

Полицейское управление Сакраменто опубликовало информацию об аресте 24 февраля троих подозреваемых в связи с убийством сотрудника круглосуточного магазина по адресу 1100 блок 43-я авеню, после его ограбления. Подозреваемые: 24-летний Габриэль Норм (Gabriel Knorr)., 23-летний Адам Уодделл (Adam Waddell) и 19-летняя Диана Шайнюк (Diana Shaynyuk).

Норр был помещен в главную тюрьму округа Сакраменто по обвинению в убийстве. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Уоделл и Шайнюк были отправлены в СИЗО по обвинению в ограблении. Шайнюк находится в тюрьме Сакраменто с правом выхода под залог в четверть миллиона долларов. Сыщики полагают, что это единственные подозреваемые. Согласно информации окружного суда, Диане Шайнюк предъявлено обвинение в грабеже.

Преступление произошло 22 февраля 2021 года, примерно в 3:23 утра патрульные сотрудники полицейского управления Сакраменто получили сообщение о подозрительных обстоятельствах. Как сообщается, клиент пришел в магазин и обнаружил мужчину с опасной для жизни травмой. Пожарная служба Сакраменто отреагировала и доставила его в ближайшую больницу, где он позднее скончался.

В ходе предварительного расследования полицейские установили, что жертва получила как минимум одно опасное для жизни ранение во время ограбления.

Детективы призывают всех, у кого есть дополнительная информация об этом инциденте, обращаться в полицейское управление.