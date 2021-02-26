Байден: США никогда не признают российскую аннексию Крыма

Президент США сделал заявление по случаю годовщины незаконного вторжения России в Украину, передает Русская служба «Голоса Америки».

В пятницу утром Белый дом распространил заявление президента Джо Байдена по случаю 7-й годовщины незаконного вторжения России на территорию независимой Украины.

В нем отмечается, что семь лет назад Российская Федерация «нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины», когда она вторглась на полуостров Крым.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину, ее союзников и партнеров сегодня, как и с самого начала этого конфликта, – подчеркивается в заявлении президента. – В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина».

Соединенные Штаты, говорится в документе, все эти годы не признают «и никогда не признают» попытку российской аннексии полуострова, будут вместе с Украиной противостоять агрессивным устремлениям Кремля, а также продолжат работу, чтобы «привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине».

«Соединенные Штаты по-прежнему верят в потенциал Украины, и мы поддерживаем всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны», – говорится в заключении заявления президента.