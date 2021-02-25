Байден выполняет обещание о вакцинации американцев с опережением

С середины декабря в стране было распределено около 88,7 миллионов доз вакцин Pfizer и Moderna, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис в четверг сообщили о важном достижении Белого дома в борьбе с пандемией COVID-19 – начиная с 20 января, когда администрация Байдена приступила к работе, на территории США за месяц было использовано для прививок 50 миллионов доз вакцин (данные по состоянию на субботу, 20 февраля). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В Белом доме подчеркнули, что уже выполнено 50% задачи, поставленной Джо Байденом в начале президентства, – добиться того, чтобы американцы получили 100 миллионов доз вакцин в первые 100 дней с момента его вступления в должность.

Байден уже находится на посту президента 39 дней; таким образом, он выполняет обещание с опережением на 11 дней.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в общей сложности с середины декабря в медицинские центры по всей стране было распределено около 88,6 миллионов доз вакцин Pfizer и Moderna, а введено – 66,4 миллионов доз.

Доктор Энтони Фаучи, главный советник Байдена по медицине, считает, что для установления контроля над пандемией, нужно вакцинировать около 325 миллионов американцев.

В четверг утром вице-президент Харрис посетила вашингтонский супермаркет, где выступила с призывом поддержать федеральную программу с участием аптек, финансируемую правительством. Эта сеть была создана для ускорения вакцинации и охвата большего числа людей. На данный момент 6,5 тысяч аптек по всей стране получили 1 миллион доз вакцины.