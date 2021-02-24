США выступают за создание Палестинского государства

Об этом госсекретарь Энтони Блинкен заявил в телефонном разговоре со своим израильским коллегой, передает Русская служба «Голоса Америки».

Во время телефонного разговора с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств является лучшим для будущего Израиля. Об этом в понедельник заявил Госдепартамент.

Во время разговора Энтони Блинкен «подчеркнул убежденность администрации Байдена в том, что решение о создании двух государств – лучший способ обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства, живущего в мире наряду с жизнеспособным и демократическим Палестинским государством», – отметили в Госдепартаменте.