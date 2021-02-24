США назвали милитаризацию Крыма угрозой общей безопасности

И.О. постпреда Соединенных Штатов в ООН Ричард Миллс призвал Россию прекратить агрессию на востоке Украины и оккуппацию Крыма, передает Русская служба «Голоса Америки».

И.о. постоянного представителя США в ООН Ричард Миллс, выступая на дебатах Генеральной Ассамблеи по ситуации в Украине, призвал членов организации проголосовать за резолюции, привлекающие внимание к ситуации с правами человека и милитаризации Крыма.

Миллс заверил, что Соединенные Штаты вместе с партнерами продолжат поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признают попытку России аннексировать Крым.

Дипломат выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, что за последний год «Россия активизировала свои усилия по дестабилизации Украины и подрыву суверенитета страны».

«Сохраняя войска, танки и тяжелое вооружение на территории Украины, Россия ложно позиционирует себя в качестве посредника в конфликте, хотя на самом деле она является его зачинщиком, – подчеркнул Миллс. – Усиление милитаризации Крыма Россией представляет собой серьезную и растущую угрозу для нашей общей безопасности. Соединенные Штаты очень обеспокоены тем, что Россия призывает жителей Крыма на военную службу, продолжает подрывать торговлю в Азовском море и ее пытается использовать оккупацию Крыма для проецирования силы в Черноморском регионе».

«Нет никаких сомнений в том, что Россия продолжает разжигать этот разрушительный конфликт», – заявил Миллс, отметив, что, несмотря на достигнутую в июле прошлого года договоренность о прекращении огня, поддерживаемые Россией силы продолжают совершать нападения, которые приводят к гибели украинских военнослужащих и ставят под угрозу жизни мирных жителей.

США также выражают беспокойство по поводу ограничений доступа гуманитарных работников и наблюдателей ОБСЕ в районы, контролируемые этими силами.

Миллс призвал Россию освободить более 100 украинских политических заключенных, которых она удерживает, и прекратить притеснения крымских татар, Свидетелей Иеговы и других противников оккупации.

«Мы требуем и просим, чтобы Россия немедленно прекратила свое агрессивное поведение на востоке Украины и положила конец оккупации Крыма. Мы призываем Россию вывести войска из Украины, прекратить поддержку своих марионеток и других вооруженных групп, а также выполнить все обязательства по Минским соглашениям. Россия должна положить конец тактике запугивания и вместо этого работать с правительством Украины и международными партнерами, которые привержены дипломатическому урегулированию этого конфликта», – заявил Миллс.

«Приверженность Украины миру очевидна. Соединенные Штаты приветствуют украинскую инициативу «Крымская платформа» и надеются, что многие другие государства-члены рассмотрят возможность присоединения к этим дипломатическим усилиям, чтобы дать отпор продолжающейся агрессии России и дать понять, что ее жестокая оккупация должна прекратиться», – резюмировал он.