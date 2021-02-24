Президент Байден почтил память 500000 умерших от коронавируса американцев

Он призвал сограждан сохранять бдительность в борьбе с пандемией и носить маски, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Байден почтил минутой молчания память 500000 американцев, скончавшихся от КОВИД-19, и призвал соотечественников отложить в сторону разногласия и вместе бороться с пандемией.

«Сегодня мы отмечаем поистине мрачную, душераздирающую веху – 500071 человек погиб. За год от этой пандемии погибло больше американцев, чем во время Первой мировой войны, Второй мировой войны и войны во Вьетнаме вместе взятых», – сказал он.

Байден, вице-президент Камала Харрис, первая леди Джилл Байден и второй джентльмен Даг Эмхофф провели минуту молчания в Белом доме после выступления президента.

«Как нация, мы не можем смириться с такой жестокой судьбой. Хотя мы так долго боролись с этой пандемией, мы не должны становиться бесчувственными к горю», – сказал Байден в эмоциональном обращении в Белом доме.

Президент США распорядился, чтобы флаги на федеральных и военных объектах в течение следующих пяти дней были приспущены, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джо Байден призвал американцев сохранять бдительность в борьбе с пандемией, продолжая носить маски, соблюдать социальное дистанцирование и делать прививки, когда подходит очередь.

«Мы должны положить конец политике дезинформации, которая разделила семьи, сообщества и страну. Это уже стоило слишком много жизней», – сказал он. «Мы должны бороться с этим вместе, как один народ, как Соединенные Штаты Америки».

Около 19% от общего числа случаев смертей от коронавируса в мире зафиксировано в Соединенных Штатах, что является огромной цифрой, учитывая, что на страну приходится всего 4% населения мира.

В США самый высокий общий показатель смертности, что отражает отсутствие единой национальной стратегии в прошлом году, когда администрация бывшего президента Дональда Трампа в основном предоставила штаты самим себе в борьбе с самым большим кризисом в сфере общественного здравоохранения за столетие.