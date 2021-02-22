Полмиллиона жертв COVID-19 в США

Вот практически прошел год с того момента, когда правительство США объявило национальную чрезвычайную ситуацию в стране в связи с COVID-19 пандемией, и каждый штат стал последовательно вводить строгие ограничительные меры. За 12 месяцев в США зафиксированно около полумиллиона жертв пандемии. В Калифорнии они были, некоторые из них до сих пор остаются, одними из самых жестких в Америке.

В настоящее время на США приходится почти четверть всех случаев заболевания COVID-19 в мире и пятая часть всех смертей. По некоторым данным, от COVID-19 умерло больше американцев, чем во время Второй мировой войны. COVID-19 стал третьей по значимости причиной смерти в стране за 2020 год после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Несмотря на такие пугающие данные, есть люди (ковид-диссиденты), которые до сих пор (!) не верят, что COVID-19 существует и опасен, и потому они не считают нужным думать ни о своей безопасности, ни о безопасности окружающих. Но тем не менее, происходят большие изменения и стала появляться надежда, что жизнь начинает налаживаться.

Давайте посмотрим, что изменилось за 2020 год, который стал одним из самых непростых за последние несколько лет и затронул абсолютно каждого.

Ярким признаком пандемии в Америке был массовый шоппинг – в марте прошлого года люди начали активно скупать туалетную бумагу, санитайзеры, алкоголь для протирания поверхностей и другие средства дезинфекции, маски и продукты (например, рис, мука, макароны/паста, полуфабрикаты, и пр.). В какой-то момент даже сложилась ситуация, что магазинные полки с этими товарами были абсолютно пустыми, а если где-то и был товар, то ритейлеры строго лимитировали количество покупок на 1 семью. Возникли очереди, зазвучало пугающее для человека с советским прошлым слово “дефицит”. Люди начали тщательно обдумывать свои расходы на еду (а вдруг запасов не хватит?) и походы в магазины (там же чихающие люди!), в супермаркетах появились специальные часы для шоппинга пожилых людей как наиболее уязвимой категории населения, возрос спрос на онлайн-шоппинг и сервисы вроде Instacart. В одночасье все стали питаться домашней едой, потому что рестораны закрылись, а параллельно с этим всем учеба переместилась из школ в дома, впрочем, как и офисная работа. Вдобавок к всему, международное авиасообщение было прекращено, у кого-то сорвались долгожданные отпуска и путешествия. Особо впечатлительные натуры стали видеть в этом дурные знаки, предвещающие начало конца. А тут еще и вышки 5G устанавливаются повсеместно, уж точно – не к добру все это. Страх перед непонятным коронавирусом только рос и цвел самыми невероятными конспирологическими теориями.

Что происходит сейчас, спустя год?

Санитайзеры продаются везде, в емкостях разного объема, формы, на любой вкус и цвет. Кроме этого, при входе в любой магазин/заправку и в другое общественное место предлагают продезинфицировать руки. Гигиена рук была и остается одним из наиболее действенных способов защиты здоровья, т.к. на руках переносится наибольшее количество вирусов (не только коронавирус, вызывающий COVID-19), микробов и бактерий. А еще наверняка некоторые, особенно сознательные, жители выработали устойчивую привычку не прикасаться к лицу, особенно к глазам, губам и носу, находясь в общественных местах.

Лицевые маски основательно вошли в нашу повседневную жизнь: без них сейчас ни в магазин, ни на заправку, ни на самолет, никуда не пускают. С ними тоже поначалу была напряженная ситуация, т.к. год назад их разобрали в один момент. Онлайн-сервисы вроде Amazon также не могли удовлетворить потребность в защитных масках, заказчикам иногда приходилось ждать чуть ли не 2 месяца, чтобы получить заветный спасительный аксессуар. В некоторых штатах даже возникли противозаконные случаи спекуляций с масками. А сейчас синие хирургические медицинские маски продаются практически везде. Правда, маски N95 до сих пор рекомендуют не скупать, чтобы работники первой линии всегда имели возможность их приобрести. Ну и конечно, все грамотные люди, начиная от официальных лиц и заканчивая пасторами, обладающими должными знаниями, объяснили, что 5G вышки никак не связаны с распространением COVID-19.

Вот, что говорит статистика на 20 февраля по COVID-19, согласно CDC: общее количество всех случаев в стране – 27 882 557, общее количество умерших – 496 112 (для сравнения – во Второй Мировой Войне умерло 418 000 американцев).В Калифорнии: общее количество всех случаев COVID-19 – 3 3441 946, общее количество умерших – 49 105.

Большие надежды возлагают на вакцинацию от коронавируса, которая идет полным ходом по всей стране. К настоящему времени изготовлено 75 204 965 вакцин, 43 628 092 людей получили первую дозу вакцины и 18 865 319 людей уже получили вторую дозу.

Так или иначе люди приспособились жить в новых условиях: в настоящее время можно сходить на маникюр или в салон для стрижки, в маске, конечно. Спортзалы оборудовали специальные зоны для упражнений на открытом воздухе, рестораны могут принимать гостей на своих верандах; работают парки и т.д. Даже стали поговаривать, что весной дети смогут пойти в школу на занятия. Конечно, некоторые ограничения сохраняются, но тем не менее, жизнь постепенно возвращается в прежнее русло.

Помимо изменения привычного образа жизни чрезвычайно болезненный удар был нанесен по финансам: кто-то потерял работу, кто-то бизнес. Этот удар ощутили на себе практически все. И как нам кажется, именно финансовая уязвимость и неопределенность напугала больше всего.

В итоге, что показал нам коронавирусный 2020-й год? По сути, COVID-19 пандемия оказалась проверкой. Проверкой себе на прочность (как известно, за время пандемии резко возросло потребление алкоголя, увеличилось количество случаев суицидов, депрессий и т.п.); проверкой личной готовности быстро поменять свой образ жизни, работу, место жительства; проверкой отношений с родными (печальный факт – за период пандемии резко возросло количество случаев домашнего насилия, разводов); проверкой своих активов для обеспечения жизнедеятельности и т.п.. Для кого-то это оказалось проверкой веры, потому что было запрещено собираться в зданиях оправления культа из-за угрозы распространения опасного заболевания. И люди возроптали, стали говорить о гонениях, хотя читать Библию или любую другую священную книгу, молиться дома, во дворе, на улице, через интернет никогда не запрещалось. Бог же везде слышит и видит или верующие в этом не вполне уверены? Фактически, для многих в 2020 году произошло переосмысление ценностей.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com