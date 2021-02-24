23 февраля Гэвин Ньюсом подписал закон о пакете незамедлительных действий, который ускорит помощь отдельным лицам, семьям и компаниям, пострадавшим от наиболее серьезных экономических трудностей из-за COVID-19.

Среди прочего, подписанный закон предусматривает следующие виды помощи:

– Прямая помощь отдельным лицам и семьям, у кого доход ниже 30 000 долларов, а также тем, кто был исключен из предыдущих федеральных стимулирующих выплат, например, налогоплательщики с индивидуальными налоговыми идентификационными номерами (ITIN). Платежи будут предоставлены этим домохозяйствам вскоре после того, как они подадут налоговые декларации за 2020 год.

В сумме этот пакет представляет собой 5,7 миллиона платежей калифорнийцам с низким доходом.

– Помощь для малого бизнеса

Выделяется 2,1 миллиарда долларов на гранты до 25 тысяч долларов для малого бизнеса, пострадавшего от пандемии, и выделяется 50 миллионов долларов из этой суммы для некоммерческих учреждений культуры.

– Освобождение от уплаты сборов для сильно пострадавших лицензиатов

Предоставляется двухлетняя льгота для примерно 59 000 ресторанов и баров, лицензированных Департаментом контроля над алкогольными напитками штата, в размере от 455 до 1235 долларов в год. Снижены выплаты за лицензию для более чем 600 000 парикмахеров и косметологов, имеющих лицензию Департамента по делам потребителей.

– Финансовая помощь для поддержки студентов местных колледжей

Предоставляется дополнительная экстренная финансовая помощь в размере 100 миллионов долларов для студентов с низким доходом, проучившихся шесть или более юнитов, при этом суммы вознаграждения будут определены на месте и предоставлены к началу апреля. Кроме того, выделяются 20 миллионов долларов для повторного зачисления студентов, которые либо бросили учебу в местных колледжах из-за пандемии, либо для привлечения студентов, которым грозит отъезд.