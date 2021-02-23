Совет по образованию округа Плэйсер будет иметь русскозычного представителя

Во время заседания совета директоров 11 февраля житель Розвилла Сергей Теребков был выбран на должность по Участку 1 Совета по образованию в округе Плэйсер. Об этом Теребков в четверг сообщил в интервью “Славянского Сакраменто”.

Президент Совета по образованию округа Плейсер доктор Дэвид Паттерсон сказал: “Округ Плейсер часто выделяется школами с самым высоким рейтингом и высоким качеством жизни. Г-н Теребков предлагает уникальную перспективу, представляющую динамичное сообщество иммигрантов. Его обширный и разнообразный опыт работы в качестве школьного администратора и лидера различных некоммерческих управляющих советов, муниципальных комиссий и корпоративных консультативных советов поможет окружному совету продолжить традицию совершенствования для наших школ”.

В настоящее время Сергей Теребков является директором по связям со школой, родителями и штатом в Gateway Community Charters. Он также является основателем и президентом Славяно-американской торговой палаты и членом Делового консультативного совета муниципального коммунального округа Сакраменто (SMUD). Ранее он занимал различные руководящие должности в Транспортной комиссии города Розвилла, в совете директоров городской палаты Сакраменто и региональной коалиции за толерантность Сакраменто.

Сергей Теребков будет работать в совете по образованию округа Плейсер в течение оставшихся двух лет текущего срока для Участка 1, который охватывает: объединенный округ начальной школы Драй-Крик, школьный округ Юрика Юнион, школьный округ города Розвилла и школьный округ старшей школы Объединенного Союза Розвилла (Dry Creek Joint Elementary School District, Eureka Union School District, Roseville City School District and Roseville Joint Union High School District), сообщается в пресс-релизе Управление образования округа.