Исследование: во время пандемии COVID-19 люди стали больше пить

Медицинский журнал с открытым доступом JAMA Network Open опубликовал данные проведенного исследования, согласно которому взрослое население США стало чаще и больше употреблять алкоголь. За первую неделю введения карантина продажи алкоголя увеличились на 54% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а онлайн-продажи выросли на 262%. Отмечается, что потребление алкоголя выросло как среди мужчин, так и женщин самых разных возрастов.

Как отмечается в исследовании, эти данные свидетельствуют об изменениях в употреблении алкоголя и связанных с ним последствиях во время пандемии COVID-19. Помимо ряда негативных ассоциаций с физическим здоровьем, чрезмерное употребление алкоголя может привести или усугубить существующие проблемы психического здоровья, такие как тревога или депрессия, которые сами по себе могут усиливаться во время COVID-19.