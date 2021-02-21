Россиянин из Сакраменто обвиняется в оказании материальной поддержки террористам

Гражданин России обвиняется в попытке оказания материальной поддержки иностранной террористической организации.

Согласно заявлению прокурора МакГрегора Скотта, сделанному 18 февраля,а федеральное большое жюри вернуло обвинительный акт против 34-летнего Мурата Курашева из Сакраменто, обвинив его в попытке оказать материальную поддержку иностранной террористической организации – «Хайят Тахрир аль-Шам» (Hayat Tahrir al-Sham – HTS).

Это дело стало результатом расследования ФБР и его партнеров в правоохранительных органах. Курашев был арестован агентами ФБР и в настоящее время находится под стражей.

В случае признания Курашева виновным, ему грозит максимальное предусмотренное законом наказание в виде 20 лет лишения свободы и штрафа в размере 250 000 долларов США. Приговор будет определяться решением суда.