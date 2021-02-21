Согласно судебным документам, офицер исправительных учреждений Нью-Джерси 23-летний подозреваемый Джон П. Менендес (John P. Menendez) обивняется в том, что совершил преступление – убил двух женщин. По версии следствия он застрелил свою подругу, 40-летнюю Анну Спилберг, и ее приятельницу, Луизу Шинкаревскую, также 40 лет (обе были иммигрантками из Украины, приехавшие в США в детском возрасте. У Анны остался сын.), потому что злился из-за того, что Анна не отвечала на его звонки.

По заявлению прокурора округа Эссекс, на этой неделе Менендесу было предъявлено обвинение по двум пунктам – убийство и совершение преступления с применением оружия.

Преступление произошло недалеко от международного аэропорта Ньюарк Либерти во вторник, Джон П. Менендес встречал женщин, возвращающихся из отпуска. По словам официальных лиц, на месте происшествия был обнаружен 9-мм пистолет Glock, зарегистрированный на офицера исправительных учреждений. Некоторое время спустя, Менендес якобы обратился к полицейскому из Ньюарк и признался в убийстве обеих женщин. В настоящее время молодой мужчина находится под стражей, ведется расследование.