Белый дом надеется, что большинство школ откроется к апрелю

Сегодня лишь около 40 процентов школ в США ведут обучение только в очной форме, пишет Кен Бредемайер из Голоса Америки.

США испытывают трудности с открытием государственных школ по всей стране из-за пандемии коронавируса, но Белый дом в воскресенье выразил надежду, что большинство из них вернутся к полноценному очному обучению к апрелю.

«Такова наша цель, таков наш план», – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС.

При этом она отметила, что достижение этой цели зависит от одобрения Конгрессом законопроекта о помощи в борьбе с коронавирусом стоимостью 1,9 триллиона долларов, который включает помощь школам в размере 130 миллиардов долларов.

«У многих школ в стране нет ресурсов, чтобы ремонтировать здания, нанимать больше водителей автобусов, больше временных учителей, чтобы уменьшить размеры классов», – сказала она.

Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выработали «четкие, научно обоснованные рекомендации для школьных округов», отметила Псаки.

«Но не у всех школ в стране есть такое финансирование и ресурсы, – заявила она. – Нам нужно, чтобы этим занялось федеральное правительство».

Палата представителей планирует на этой неделе проголосовать по предложенному Байденом пакету помощи в надежде на полное одобрение Конгресса к середине марта.

В настоящее время 47 процентов учеников от детского сада до 8 класса посещают очные занятия. Для 9-12 классов этот показатель составляет 33 процента. Для остальных занятия идут в полностью дистанционном или смешанном формате.

Однако один из республиканцев, критикующих байденовский пакет помощи, конгрессмен Стив Скализ, заявил АВС, что «деньги уже есть», имея в виду триллион долларов неизрасходованных средств, предусмотренных предыдущими пакетами помощи.

Скализ также осудил пакет Байдена за отсутствие требования к школам открыться полностью в случае выделения средств.

«Есть много научных выводов, которые говорят, что виртуальное обучение вредит детям, – сказал он. – Миллионы детей в Америке сегодня не учатся в классах каждый день».

«Наши дети не могут ждать Они должны быть в классах сегодня. Наука говорит, что они могут быть в классах сегодня», – заявил законодатель.

По словам Скализа, «вопрос в том, есть ли воля у некоторых политиков в Вашингтоне, которые склоняются перед профсоюзами учителей», некоторые из которых выступают против возобновления полноценного очного обучения.

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил CNN, что позиция администрации Байдена «по умолчанию состоит в том, чтобы вернуть детей в школы и защитить учителей».

По его словам, школы по всей территории США смогут открыться, если они будут следовать изданным на днях рекомендациям CDC «по возвращению детей в школы самым безопасным образом».