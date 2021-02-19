В Сакраменто в автоаварии погиб сын пастора славянской церкви

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в офисе коронера округа, в среду на скоростном участке шоссе Гарден на севера Сакраменто в автоаварии погиб 26-летний Дронов Константин. Погибший являлся сыном одного из пасторов славянской баптистской церкви региона.

Фото: CBS

Как сообщает телеканал CBS, автомобиль Константина Дронова врезался в электрический столб, в результате чего около полусотни жителей района осталось без электричества. По заявлению полиции, во время аварии автомобиль буквально разорвало на две части.

Дорожная полиция сообщает, что водитель белого автомобиля Honda Accord ехал в восточном направлении по шоссе Garden Highway и потерял управление, ударившись о столб электросети. В настоящее время неизвестно, были ли причиной аварии наркотики или алкоголь.

Представители Тихоокеанского объединения славянских евангельских христиан-баптистов в Сакраменто опубликовали сообщение в Фейсбуке со словами соболезноваяния:

“Дорогие друзья, пожалуйста, поддержите в ваших молитвах семью пастора Брайтской церкви Дронова Игоря Павловича и его супруги Светланы, семью Владимира и Анны Дзык и Джоанну Дронову. В среду вечером в пригороде Сакраменто произошла авария, в результате которой погиб средний сын семьи Дроновых – Константин. Ему было всего 26 лет, и всего лишь год назад он женился на Джоанне Дзык. Костя был членом Брайтской церкви и посвящено трудился с подростками, участвовал в миссионерских поездках. Просим молитвенно поддержать родителей Константина, его жену Джоанну, брата Вениамина и сестру Веронику и всех родственников”.

Сообщается, что траурное служение состоится в воскресенье в 6 часов в Брайтской церкви.