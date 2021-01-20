Джо Байден стал президентом США. Кто в его команде и что ждет при нем Америку, Россию и весь мир?

Кто входит в команду Байдена и какую политику он собирается проводить как внутри США, так и в отношении России и других постсоветских стран?

Джозеф Байден родился в промышленном городе Скрэнтон в Пенсильвании. Его родители были достаточно обеспечены, но когда Байдену исполнилось 13, после нескольких неудачных проектов семья начала испытывать финансовые трудности и переехала из Пенсильвании в соседний штат Делавэр. Именно с ним будущий политик и связал свою карьеру. После того как Байден получил юридическое образование, он в возрасте 30 лет победил на выборах в Сенат от Делавэра, став одним из самых молодых сенаторов в американской истории. Этот пост он занимал 36 лет.

Байден ранее дважды пытался баллотироваться в президенты от Демократической партии – в 1987 и 2008 годах, но лишь третья его попытка стала удачной.

В первый раз он вышел из гонки еще на стадии праймериз – после того, как журналистам стало известно, что некоторые места в его выступлениях и студенческой работе оказались плагиатом. Из-за этого политику даже заново пришлось проходить один из курсов в университете.

В 2007 году Байден снова выдвинул свою кандидатуру в президенты США. Однако в тот год он так и не смог завоевать достаточной поддержки среди избирателей и соратников по Демократической партии и снял свою кандидатуру. Объявляя об этом, он сказал: “Я никуда не ухожу и продолжу заниматься тем, чем занимаюсь”.

Итогом той кампании стало то, что Байден стал вице-президентом при президенте Бараке Обаме и провел в этой должности два срока в Белом доме. Политику популярного Обамы он обещает продолжить и при своем правлении.

Еще на посту сенатора Байден активно интересовался международной политикой и несколько раз возглавлял комитет Сената по международным отношениям. Став вице-президентом при Бараке Обаме, он продолжал курировать международные отношения, а после своего прихода к власти пообещал вернуть США “во главу стола” международной политики. Это резко контрастирует с заявлениями его предшественника Дональда Трампа, который придерживался принципа “America First” и у которого сложились напряженные отношения как с союзниками по НАТО, так и с лидерами многих других стран.

Еще во время избирательной кампании Байден дал понять, что хочет вернуться к соглашению с Ираном, которое заключил Барак Обама в 2015 году. Оно предусматривает ограничение иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций. Трамп вышел из этого соглашения в 2018 году и вернул санкции, ранее действовавшие в отношении Ирана. Это привело к тому, что Иран со своей стороны также отказался от условий сделки.

Помимо возвращения к соглашению с Ираном, Байден уже объявил, что в первый же день своего президентства отменит многие другие указы Трампа, которые тот подписывал за время своего президентства. Он обещает:

Байден сторонник жесткой позиции США в отношении России. Он осуждал ее роль в конфликте в Восточной Украине и аннексию Крыма в 2014 году, а также осуждал предполагаемое вмешательство российских спецслужб в американские президентские выборы 2016 года.

Выдвигая свою кандидатуру в президенты в 2020 году, Байден заявлял: “Наша предвыборная программа отражает все разнообразие нашей партии и страны. Так и должно быть, потому что мы должны учесть каждого”.

В этой связи во внутренней политике он планирует широкие меры социальной поддержки населения в связи с коронавирусом. Байден уже в первый же день обещает подписать указы, которые запретят выселять неплательщиков из арендуемого жилья во время эпидемии и разрешат не платить в это время по студенческим ссудам, взятым на обучение в университетах и колледжах.

Также он собирается издать указ об обязательном ношении масок во всех помещениях и объектах, которые относятся к федеральной собственности. Это также резко контрастирует с позицией, которую занял по вопросу коронавируса его предшественник Дональд Трамп.

Байден вступает на президентский пост в разгар пандемии, которая унесла жизни почти 400 тысяч американцев. Он обещает взять распространение вируса под контроль и провести массовую вакцинацию жителей США. “Я добьюсь того, что в первые 100 дней моего президентства будет сделано 100 миллионов прививок”, – пообещал политик, который сам сделал себе прививку от COVID-19 в прямом эфире.

В области экономики программа Байдена называется “Восстановим лучше, чем было”. Он обещает помочь американской экономике преодолеть спад, вызванный эпидемией, а также увеличить инвестиции в здравоохранение, школьное и дошкольное образование и создать 3 миллиона новых рабочих мест.

Однако главная задача, которую предстоит решить новому президенту США, – преодолеть глубокий раскол в американском обществе, который стал еще глубже за время пребывания в должности президента Дональда Трампа.

Шестого января Трамп призвал своих сторонников пройти маршем на Капитолий: там в тот день члены обеих палат Конгресса США утверждали результаты ноябрьских президентских выборов и собирались объявить их победителем именно Байдена, а не Трампа.

Толпа ворвалась в здание, охрана Капитолия застрелила одну из участниц штурма, конгрессменов пришлось эвакуировать.

Байден расценил действия сторонников Трампа как “внутренний терроризм” и кульминацию “тотальной атаки на американские институты и демократию”, которую Трамп осуществлял все четыре года своего правления.

“В эти часы наша демократия находится под беспрецедентным ударом; ничего подобного в современной истории мы не видели. Это нападение на цитадель свободы – на сам Капитолий. Это нападение на представителей нашего народа, на полицию, которая их охраняет, на государственных служащих, работающих в самом сердце нашей республики. Это нападение на власть закона”, – заявил он.

Перед штурмом Капитолия, одержав победу, Байден пообещал сплотить поляризованное американское общество и “быть президентом, который не разделяет, а объединяет, который видит не красные [республиканские] и синие [демократические] штаты, а только Соединенные Штаты”. Удастся ли ему это сделать теперь, после нападения на Конгресс, – большой вопрос.

В адрес Байдена, так же как и его соперника Трампа, звучали обвинения в неподобающем поведении со стороны коллег-женщин. Одна из них даже обвиняла его в сексуальных домогательствах, что сам он категорически отрицает. Критиковали Байдена и за то, что в то время, когда политик был вице-президентом, его сын Хантер занял пост в совете директоров украинской газовой компании “Бурисма”. И Байден, и его сын утверждают, что в этом не было нарушения закона, однако Хантер Байден сказал, что с его стороны было ошибкой согласиться занять этот пост.

В команде Байдена много женщин и представителей меньшинств. Пост вице-президента займет бывший сенатор от Калифорнии, а ранее генеральный прокурор штата Камала Харрис. Ее родители – иммигранты из Индии и Ямайки, а сама она – лишь третья женщина и первая представительница меньшинств в истории США, которая стала вице-президентом.

Также среди ключевых членов команды Байдена много сотрудников администрации Барака Обамы.

Уже известно, что пост государственного секретаря Байден предложил занять Энтони Блинкену. Он был заместителем госсекретаря в администрации президента Обамы, а вместе с Байденом работал в комитете Сената по международным отношениям в 2002-2008 годах. Также Блинкен служил советником Байдена по национальной безопасности, когда тот был вице-президентом при Обаме. Блинкен, у которого украинские корни, провел большую часть своей юности в Париже, поэтому свободно говорит по-французски.

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