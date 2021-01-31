Вашингтон: активисты пикетировали резиденцию посла РФ

Представители русскоязычной диаспоры осудили задержания демонстрантов в России, соообщают корреспонденты “Голоса Америки” из Вашингтона.

Акция солидарности с протестующими в России прошла в воскресенье в Вашингтоне. Представители русскоязычной диаспоры собрались у резиденции российского посла в США Анатолия Антонова. Они решительно осудили действия российских властей по разгону демонстрантов, призвав к освобождению Алексея Навального и других политических заключенных.

Акция состоялась, несмотря на снегопад – редкое явление для американской столицы. Активисты, используя мегафон, обратились к Антонову и другим представителям российской дипмиссии в США.

«То, что люди в России вышли, несмотря на репрессии и запугивания, это индикатор того, насколько серьезна ситуация в стране», – сказал в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» один из организаторов акции Дмитрий Валуев.

Он подчеркнул, что русскоязычная диаспора за рубежом демонстрирует солидарность с активистами, которые хотят перемен в России. «Мы с вами – до победного конца», – заявил Валуев.

В пикете приняли участие и представители протестного движения Беларуси.

«Я сам – этнический белорус. Ситуации похожи – в России и в Беларуси, и сердце болит смотреть на то, что там происходит», – сказал корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» участник акции по имени Владимир.

Сегодня на акции протеста у резиденции посла России в Вашингтоне. Activists demand liberation of political prisoners in Russia at the Russian Ambassador’s Residency in D.C. Фото: Gleb Latnik Posted by Alex Gorbachev on Sunday, January 31, 2021

Многие из участников протеста у посольства в 2011-2012 годах участвовали в митингах на Болотной площади и впоследствии уехали из России, подвергнувшись политическим репрессиям из-за выражения своей политической позиции.

«По себе знаю, как это происходит, как составляются лживые протоколы, о которых и судья знает, что они фальшивые, но надо же выписывать штрафы все равно. Пусть люди в России знают, что на другом конце планеты их поддерживают и за них беспокоятся», – сказал активист Глеб Латник.