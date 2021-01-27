Политика администрации Байдена – идеальна для интересов Украины

Телефонный разговор президента Соединенных Штатов Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным по своему наполнению выглядит идеально для интересов Украины и показывает, что шанс России на минимально нормальные отношения с Америкой и цивилизованным миром – это отказ от агрессивной политики. Об этом пишет Тарас Бурноc из Голоса Америки.

Об этом 27 января заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии Национальному информационному агентству «Укринформ».

«И хотя формальная причина разговора касалась темы стратегического разоружения, его наполнение было, мягко говоря, гораздо шире и объемнее и выглядит идеально для интересов Украины», – сказал Михаил Подоляк.

По его мнению, телефонный разговор между Байденом и Путиным – это обозначение одного из приоритетов новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся в мировую повестку с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила.

Он подчеркнул, что Байден не просто подтвердил ключевую позицию по безусловной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины, но поставил вопрос поддержки нашего суверенитета фактически первым – в контексте общеизвестных угроз и рисков со стороны России против правил и ценностей цивилизованного мира.

«Это значит, что у России есть только один шанс на хоть какие-то минимально нормальные отношения с Америкой и цивилизованным миром – полное прекращение агрессивной политики России. И первейшее в этом – прекращение агрессии против Украины, возвращение Россией всех наших временно оккупированных территорий, отказ от поддержки различных незаконных вооруженных бандформирований», – уверен советник руководителя Офиса президента Украины.

По словам Михаила Подоляка, президент Байден акцентировал это очень четко, предметно и системно, сообщает «Укринформ».