Службы безопасности США предупреждают об «обстановке повышенной угрозы» в стране

В пресс-релизе Министерства внутренней безопасности с данными Национальной системы оповещения о терроризме сказано, что повышенная угроза внутреннего терроризма сохранится до апреля, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Службы безопасности США предупреждают, что народное недовольство по поводу исхода президентских выборов может спровоцировать новые акты насилия в разных штатах.

Министерство внутренней безопасности в среду выпустило бюллетень с данными Национальной системы оповещения о терроризме (National Terrorism Advisory System, или NTAS), в котором содержится предупреждение о том, что «обстановка повышенной угрозы» продлится в стране скорее всего, как минимум, до конца апреля.

«В последние дни бунты с применением насилия продолжались, – говорится в пресс-релизе министерства, – и у нас по-прежнему вызывает озабоченность тот факт, что лица, недовольные деятельностью государственных органов и сменой президентской власти, а также раздраженные другими идеологическими причинами, могут продолжать мобилизовать свои силы».

Далее в пресс-релизе указывается, что агрессивно настроенные внутренние террористы «могут вдохновиться вторжением в здание вашингтонского Капитолия 6 января и избрать мишенью для своих действий официальных лиц и государственные учреждения».

Авторы заявления говорят, что решение опубликовать эти данные было принято после консультаций с разведывательными и правоохрантельными службами страны.

Сообщается также, что 11 января власти арестовали двоих человек в штате Вашингтон во время попытки протестующих сорвать заседание легислатуры штата. За пару дней до этого другая группа недовольных прорвалась на территорию резиденции губернатора штата, и остановить их удалось только уже у дверей губрнаторского дома.

В начале этой недели командование Армии США объявило, что намерено сохранить в столичном округе Колумбия контингент Национальной гвардии численностью до семи тысяч солдат по крайней мере до середины марта, из-за повышенного уровня тревоги во время важных государственных мероприятий, таких как обращение президента Джо Байдена к Конгрессу, процедура импичмента Дональда Трампа и ежегодный «Марш за жизнь».