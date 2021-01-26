Джо Байден обсудил с Путиным арест Навального

Сегодня, впервые с момента вступления на должность президента Джозеф Байден поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает пресс-служба американского президента, национальные лидеры обсудили готовность обеих стран продлить новый Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) на пять лет. Также обсудили ситуацию в Украине и отравление Алексея Навального.

Фото: The White House

Лидеры стран также договорились изучить обсуждение стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности.

В разговоре с Путиным президент Байден подтвердил твердую поддержку США суверенитета Украины. Он также поднял другие вопросы, вызывающие озабоченность, в том числе вмешательство в выборы в США в 2020 году, отравление Алексея Навального и последовавшие за этим протесты по поводу заключения оппозиционного политика в России.

“Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам. Два президента договорились поддерживать прозрачную и последовательную коммуникацию в будущем”, – сообщается на сайте Белого дома.