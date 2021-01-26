Интервью с российскими оппозиционерами, записанное журналистами американского телеканала, появилось на прокремлевском новостном агентстве, сообщает корреспондент Голоса Америки Алексей Горбачев.

Фото: Alex Gorbachev

Представители российской диаспоры, живущие в США, оказались фигурантами видеоролика, опубликованного RUPTLY – агентства, являющегося частью медиа сети прокремлевского телеканала Russia Today. При этом изначально интервью, как выяснила Русская служба «Голоса Америки», было записано журналистами, представляющими американский телеканал Estrella TV. По мнению эксперта, подобная «журналистика под прикрытием» используется российскими спецслужбами для оперативной работы.

Интервью было записано во время акции русскоязычной диаспоры у посольства России в Вашингтоне, посвященной аресту Алексея Навального. Акция, напомним, стала массовой за последние десять лет: к российскому посольству в субботу съехались активисты из разных частей США.

Интервью у протестующих брали и журналисты, использующие символику американского испаноязычного телеканала Estrella TV. Согласно сайту телеканала, его штаб-квартира находится в Калифорнии, а целевая аудитория – испаноязычные жители США.

На сайте телеканала упоминания о репортаже от российского посольства найти не удалось. Собеседник Русской службы «Голоса Америки», владеющим испанским, изучил сайт канала и социальные сети, и отметил, что там нет ни одного упоминания о Навальном или протестах у российского посольства.

Видеоролик вместо этого появился на сайте и в социальных сетях агентства RUPTLY, являющегося частью медиа сети прокремлевского телеканала Russia Today. Активисты, с которыми общались журналисты Estrella TV, рассказали «Голосу Америки», что они не были поставлены в известность о том, что их интервью будет использовано в прокремлевских изданиях.

«Корреспондент хорошо говорил на английском. Акцент если и был, то очень небольшой. Я как-то даже не придал значения», – рассказал «Голосу Америки» один из организаторов протестов у посольства России Дмитрий Валуев.

Он подчеркнул, что RUPTLY ранее регулярно снимали акции протеста у посольства: «Несколько раз в прошлом приходила журналистка Полина Леонович, сначала с лого RUPTLY на камере, потом она же приходила, но уже без логотипа СМИ».

На субботней акции, посвященной освобождению Навального, была использована новая тактика.

«Конечно, сам факт шифрования неэтичный. Но они понимают, что к пропагандистским структурам будет негативное отношение, – рассуждает Валуев. – Их хвалёная пропаганда больше не работает и вызывает у многих только неприязнь и раздражение. Что они будут делать с этим видеоматериалом сейчас неочевидно, но наверняка это будет использовано в пропагандистских целях – для создания всяких псевдо-расследований о том, как Госдеп разжигает пожар революции в России. Или для идентификации и преследования организаторов и активистов».