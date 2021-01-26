Байден подписал указ о начале тюремной реформы

Министерство юстиции откажется от использования частных тюрем для содержания под стражей людей, приговоренных к заключению федеральными судами, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден подписал во вторник приказ о реформировании американской системы мест лишения свободы и отказе от использования правительством США частных тюрем.

«В настоящее время в американских тюрьмах содержится более двух миллионов человек, в том числе непропорционально большое количество небелого населения… Нынешняя система мест лишения свободы требует значительных затрат и ставит наше общество в сложную жизненную ситуацию, при этом не делая (нашу жизнь) более безопасной, – говорится в тексте указа, – Для уменьшения числа заключенных, мы должны уменьшить финансовые стимулы к заключению (людей под стражу) и постепенно отказаться от использования федеральным правительством частных центров содержания под стражей».

«Президент Байден привержен сокращению количества заключенных, одновременно делая более безопасными наши сообщества. Это начнется с прекращения использования частных тюрем федеральным правительством», – заявила в беседе с журналистами Сьюзен Райс, советник Байдена по внутренней политике.

По данным агентства «Рейтер», после заявления Белого дома существенно упали в стоимости акции двух ведущих публичных компаний, управляющих частными тюрьмами. Ценные бумаги GEO Group Inc подешевели на дневных торгах на 3,5%, акции Corecivic Inc упали на 3,7%.

По словам Райс, частные тюрьмы «получают прибыль за счет федеральных заключенных». Кроме того, генеральный инспектор Министерства юстиции признал частные места лишения свободы менее безопасными как для самих заключенных, так и для сотрудников таких исправительных учреждений.

Как уточняет «Рейтер», указ Байдена распространяется только на федеральные контракты Министерства юстиции с частными тюремными компаниями – они, согласно решению президента, не будут возобновлены. Однако Министерство внутренней безопасности сможет прибегать к услугам частных тюремных учреждений для содержания под стражей нелегальных иммигрантов.