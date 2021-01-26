Приговор импичмента Трампу вряд ли поддержат достаточно республиканцев

Накануне члены Палаты представителей доставили в Сенат статью импичмента, пеедает Служба новостей «Голоса Америки».

Сенаторы во вторник приносят присягу в качестве присяжных в рамках разбирательства по импичменту в отношении бывшего президента Дональда Трампа.

Сам процесс начнется не раньше 8 февраля. Лидеры демократов и республиканцев согласились на небольшую отсрочку, чтобы дать время для подготовки как законодателям, которые будут выполнять функции обвинителей, так и команде защиты Трампа. Дополнительное время также даст Сенату возможность утвердить больше кандидатов в кабинет президента Джо Байдена.

Члены Палаты представителей, которые будут выполнять функции обвинителей, в понедельник вечером явились в зал Сената, чтобы вручить статью об импичменте, в которой Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу в связи со штурмом Капитолия толпой его сторонников в начале этого месяца.

Главный менеджер по импичменту, конгрессмен из Мэриленда Джейми Раскин, зачитал обвинения, заявив, что Трамп «поставил под угрозу безопасность Соединенных Штатов и их правительственных институтов».

Команду защитников Трампа возглавят адвокат по вопросам этики и выборов Бутч Бауэрс и бывший федеральный прокурор Дебора Барбье, которая специализируется на защите обвиняемых в должностных преступлениях.

Для вынесения обвинительного приговора необходимо, чтобы за него проголосовали две трети сенаторов. Поскольку места в Сенате разделились поровну между двумя партиями, обвинительный приговор должны поддержать все демократы и 17 республиканцев.

Президент Джо Байден, выступая в понедельник на канале CNN, выразил мнение, что приговор вряд ли поддержат достаточно республиканцев. При этом он отметил, что разбирательство «должно произойти» и что в противном случае «эффект был бы хуже».