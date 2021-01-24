ФБР Лос-Анджелеса обнаружило 33 пропавших без вести ребенка

Полевой офис ФБР Лос-Анджелеса сообщил о результатах многодневной совместной операции под названием “Потерянные ангелы” – обнаружены 33 пропавших без вести ребенка в течение Месяца осведомленности о торговле людьми.

В течение января – Месяца осведомленности о торговле людьми – ФБР работало с Департаментом полиции Лос-Анджелеса, Департаментом шерифа округа Лос-Анджелес и более чем двумя десятками правоохранительных органов и неправительственных организаций с целью выявления, поиска и возвращения пропавших без вести детей, особенно тех, кто были или подозревались в сексуальной эксплуатации и/или торговле людьми.

Из 33 обнаруженных детей восемь подвергались сексуальной эксплуатации. В результате операции был арестован по обвинению государства один подозреваемый в торговле людьми и начато несколько расследований. Некоторые из несовершеннолетних жертв были арестованы за нарушение условного срока, грабеж или другие проступки. Один ребенок стал жертвой похищения родителей, не имеющих права опеки.

Согласно информации ФБР, количество дел в агентстве по преступлениям, связанным с сексуальной и с трудовой торговлей, за последние несколько лет значительно увеличилось. По состоянию на ноябрь 2020 года на рассмотрении находилось более 1800 расследований торговли людьми, в том числе в отношении несовершеннолетних, эксплуатируемых в коммерческих целях. Сегодня ФБР возглавляет 86 целевых групп по вопросам эксплуатации детей и торговли людьми по всей стране и участвует в координационных группах по борьбе с торговлей людьми в 12 офисах, в том числе в Лос-Анджелесе.