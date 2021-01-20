Выступая на прощальной церемонии, он заявил, что вернется «в той или иной форме», передает Русская служба «Голоса Америки». Четыре года пребывания Дональда Трампа на посту президента США завершились утром в среду.

Покинув Белый дом, Трамп прибыл на вертолете на базу Эндрюс, чтобы в последний раз взойти на борт Air Force One и вылететь во Флориду.

Это были невероятные четыре года, сказал он во время прощальной церемонии: подчеркнув, что «мы многого достигли». «Изумительными по любым стандартам» назвал уходящий президент достижения своей администрации. По словам Трампа, его администрация не была «обычной администрацией».

Среди своих достижений Трамп назвал, в частности, возрождение вооруженных сил страны, снижение налогов, дерегуляцию и создание новых рабочих мест.

Касаясь борьбы с пандемией COVID-19, Трамп отметил скорость, с которой была разработана вакцина против этого заболевания.

Подчеркнув, что пребывание на посту президента было для него «высочайшей честью», Трамп заявил своим сторонникам: «Я всегда буду сражаться за вас».

Он пожелал новой администрации «большой удачи и больших успехов».

«Мы вернемся в той или иной форме», – сказал Трамп.

На прощальной церемонии с кратким обращением выступила и Мелания Трамп.

Примерно в тот же момент, когда Air Force One приземлится во Флориде, демократ Джо Байден будет приведен к присяге в качестве нового президента страны. Вопреки традиции, Трамп не будет присутствовать на церемонии инаугурации.

Будущее Трампа, включая его политические устремления, остается неопределенным.

«Я хочу, чтобы вы знали, что движение, которое мы начали, только начинается», – сказал он в прощальном видеообращении, опубликованном во вторник. – Ничего подобного еще не было. Вера в то, что страна должна служить своим гражданам, не исчезнет, а будет только укрепляться с каждым днем ».

Трамп покинул свой пост, став первым президентом в истории США, дважды подвергшимся импичменту.

Время предстоящего разбирательства в Сенате по обвинению в том, что две недели назад он спровоцировал толпу своих сторонников на штурм Капитолия США, пока неясно.

Напомним, что во вторник Трамп кратко упомянул о нападении на Капитолий, заявив, что американцы «были в ужасе» и что политическое насилие «недопустимо».

В последние дни своего пребывания на посту президента Трамп помиловал и смягчил приговоры, вынесенные более чем 140 лицам, включая своего бывшего советника Стивена Бэннона.