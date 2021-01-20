Байден отменил многие решения Трампа с помощью первой серии указов

В частности, президент подписал указ о возвращении США к Парижскому соглашению по климату, передает Русская служба «Голоса Америки».

Джо Байден начал отмену действий своего предшественника за последние четыре года, подписав серию указов в первый день своего пребывания на посту президента.

В частности, новый глава Белого дома подписал указ о присоединении США к Парижскому соглашению по климату, из которого страна вышла после прихода к власти Дональда Трампа. Кроме того Байден отменил решения Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения, о запрете на въезд в США из некоторых стран с преимущественно мусульманским населением.

«Мы будем бороться с изменением климата так, как мы до сих пор не делали», – эти слова Байдена цитирует Агентство «Франс Пресс» (AFP).

Практически сразу после принятия присяги нового президента на Капитолии его помощники заявили, что Байден отменит ограничения на поездки в США из некоторых стран с преимущественно мусульманским населением, остановит строительство стены вдоль границы между США и Мексикой, а также вновь присоединится к Парижскому соглашению по климату и к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Представители переходной команды также отметили, что Байден ужесточит меры по борьбе с системным расизмом и проявлениями дискриминации по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации. Также будет оменен указ Трампа об исключении неграждан из переписи населения.

Байден выполнит свое предвыборное обещание помочь бедствующим в финансовом отношении американцам справиться с последствиями пандемии коронавируса. Он продлит федеральный запрет на выселение из занимаемого жилья и предложит федеральным агентствам продлить сроки выкупа закладных по ипотечным кредитам, гарантированным на федеральном уровне.

Новый президент также предоставит помощь студентам, которые взяли крупные ссуды на образование, продолжив практику приостановки оплаты процентов по федеральным студенческим ссудам и выплаты основной суммы в течение следующих восьми месяцев.

Помощники президента отметили, что Байден примет десятки других решений в ближайшие 10 дней, поскольку он стремится быстро переориентировать дальнейшее развитие страны, не дожидаясь одобрения Конгресса.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден отменит запрет Министерства обороны на службу транссексуалов в Вооруженных силах, а также политику, запрещающую США финансировать международные группы, которые проводят аборты или помогают женщинам получить услуги по прерыванию беременности.

Только два американских президента в недавнем прошлом подписывали указы в первый же день своего пребывания в должности, и каждый подписал только один такой указ. Но помощники нового главы Белого дома сказали, что, поскольку Байден сталкивается с обострением пандемии коронавируса, он полон решимости действовать безотлагательно.

Первая реакция

Независимая правозащитная организация Human Rights First уже приветствовала решение нового президента Байдена отменить ограничения на въезд в США граждан из некоторых мусульманских стран. В свою очередь сенатор-демократ от Калифорнии Дайан Файнстейн поддержала стремление Байдена изменить существующую иммиграционную систему, сделав ее «открытой и честной». Однако лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти считает, что иммиграционный план Байдена не учитывает насущных проблем американцев, обострившихся во время пандемии, а сфокусирован больше на проблемах нелегальных иммигрантов, которые годами нарушают законодательство США.

Сенатор-республиканец Тед Круз критически отозвался о решении Байдена вернуться к Парижскому соглашению по климату. Законодатель утверждает, что это решение президента-демократа не восстанавливает глобальное лидерство Америки и не решает климатические проблемы, но лишает рабочих мест тысячи и тысячи американских рабочих. В свою очередь сенатор-республиканец Кевин Крамер считает это решение Байдена по климату «разумным шагом» при условии, что оно будет подкреплено действиями новой администрации по защите американских национальных интересов и по рачительному использованию денег американских налогоплательщиков.