По словам лидера республиканского большинства в Сенате, толпа была спровоцирована президентом и другими лицами, облеченными властью, сообщает Русская служба «Голоса Америки» со ссылкой на Reuters.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, выступая во вторник, что президент Дональд Трамп «спровоцировал» беспорядки, имевшие место 6 января в Капитолии.

«Толпу накормили ложью. Она была спровоцирована президентом и другими людьми, облеченными властью», – сказал Макконнелл.

Напомним, что в ходе беспорядков с применением насилия, которые произошли 6 января, когда толпа штурмовала Капитолий, погибли пять человек, включая сотрудника полиции Капитолия.