Прокурор Сакраменто: преступления, совершенные накануне инаугурации будут жестко преследоваться

Окружной прокурор округа Сакраменто Энни Мари Шуберт предупреждает на официальной странице Окружной прокуратуры: преступления, совершенные в Сакраменто и у Капитолия, будут жестко преследоваться.

Шуберт заявила: “Насилие, бунты и восстания в Капитолии нашей страны были подлыми и были нападением на нашу демократию. Эти преступные действия недопустимы в Капитолии нашего штата или в любом другом месте округа Сакраменто. Как окружной прокурор Сакраменто, я буду ревностно поддерживать право каждого гражданина на протест, и в то же время агрессивно преследовать в судебном порядке тех, кто использует насилие и беззаконие для причинения вреда или разрушения на территории Капитолия и в нашем сообществе”.

Как указано на сайте окружного прокурора, “после жестокого нападения на Капитолий США на прошлой неделе растет количество разведданных и опасения, что подобные типы атак будут происходить по всей стране. Федеральные, государственные и местные правоохранительные органы предприняли чрезвычайные меры для предотвращения дальнейшего насилия. Окружной прокурор Энн Мари Шуберт предупреждает, что любые лица, которые решат участвовать в таком преступном поведении в Сакраменто или в Капитолии штата, будут подвергнуты судебному преследованию по всей строгости закона.

Хотя мирные протесты – это заветное право Первой поправки, насилие таковым не является, т.к. насилие угрожает безопасности демократии и нашего общества.

Ранее сообщалось о том, что полиция запретила сторонникам Трампа собираться у Капитолия в Сакраменто, распорядившись разбить ограду вокруг здания высшего законодательного органа штата.