Город Портленд объявил неделю славянского наследия

Мэр города Портленд, шт. Орегон, Тед Уиллер объявил вторую неделю января 2021 года “неделей славянского и восточно-европейского наследия”, о чем размещено объявление на русском языке на официальной странице в твиттере.

Среди причин проведения недели указываются такие:

– американцы славянского и восточно-европейского происхождения являются одной из самых больших общин Портленда, которая насчитывает более 150 тыс. человек;

– портлендцы славянского и восточно-европейского происхождения своими корнями уходят в 15 стран бывшего СССР и 14 восточно-европейских стран с их уникальными языками, диалектами, культурой и историей;

– в администрации города работает много сотрудников славянского и восточно-европейского происхождения, и есть Славянская инициативная группа;

– Славянская инициативная группа продвигает культуру, язык и искусство среди сотрудников Городской Управы;

– Славянская инициативная группа сотрудничает с различными организациями, включая Организацию сообществ иммигрантов и беженцев.

Ранее сообщалось о том, что власти города Портленд прировняли к афро-американцам и ЛГБТ-сообществу.