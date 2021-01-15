За отстранение Трампа выступают 50% респондентов, против – 48%

На следующий день после того, как Палата представителей объявила импичмент президенту Дональду Трампу, новый опрос NBC News показал, что мнения американских избирателей по этому поводу разделились, причем большинство республиканцев решительно поддерживают президента.

В целом по стране 50 процентов избирателей считают, что Трамп должен быть подвергнут импичменту и отстранен от должности, а 48 процентов выступают против.

При этом среди демократов за импичмент и отстранение Трампа выступают 89 процентов респондентов, а среди республиканцев – только 8 процентов.

Мнения независимых избирателей разделились почти поровну: 45 процентов за и 53 процента против.

Палата представителей проголосовала за импичмент в среду, но Сенат начнет рассматривать этот вопрос лишь 19 января, за день до истечения срока полномочий Трампа.

Это означает, что разбирательство не будет завершено, пока он находится в должности, передает Служба новостей «Голоса Америки».