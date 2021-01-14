Байден в четверг представляет план по борьбе с коронавирусом

Как ожидается, он будет включать расширение программы вакцинации и новую экономическую помощь, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Избранный президент Джо Байден четверг представляет свой план борьбы с коронавирусом, включающий ускорение вакцинации и помощь в борьбе с экономическими последствиями пандемии.

Байден планирует изложить детали своего плана в ходе вечернего выступления.

Он уже поставил цель сделать 100 вакцинаций в первые 100 дней после вступления в должность. Ожидается, что план будет включать финансирование для расширения кампании вакцинации.

В США разрешены для экстренного использования две разные вакцины. Обе требуют двукратного введения вакцины. На сегодняшний день первую дозу вакцины получили более 10 миллионов человек.

Ожидается, что план Байдена будет включать новый раунд прямых выплат населению. Принятие педыдущего законопроекта о помощи несколько раз откладывалось из-за разногласий по поводу суммы выплат.

Новый советник Байдена по экономическим вопросам Брайан Диз в среду заявил, что план также будет включать помощь малому бизнесу.

По словам Диза, Байден попросит Конгресс сначала сосредоточить внимание на принятии мер экономического стимулирования, а затем работать над долгосрочными областями восстановления экономики, такими как здравоохранение и инфраструктура.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер сказал, что принятие закона о борьбе с коронавирусом станет первым приоритетом, когда демократы получат контроль над Сенатом.

Вопрос об импичменте грозит нарушить график работы Сената, но Байден выразил надежду, что сенаторы смогут совместить это с рассмотрением других вопросов.

В США зарегистрировано около 385 000 смертей от COVID-19 и уже более двух месяцев наблюдается резкий рост заболеваемости.

В течение прошлой недели в стране регистрировали в среднем по 245 000 новых случаев в день и 3 300 смертей. Количество госпитализаций находится на рекордно высоком уровне.