Федеральная прокуратура считает, что участники штурма Капитолия планировали покушение на законодателей, передает сообщает Голос Америки со ссылкой на Рейтерс. В доказательство приводится записка угрожающего характера, оставленная на столе Пенса: «Это только вопрос времени, правосудие не за горами».

Поздно вечером в четверг Майк Пенс совершил незапланированный визит в здание Конгресса, где встретился с солдатами, охраняющими безопасность законодателей

Вице-президент США Майк Пенс поздно вечером в четверг совершил незапланированный визит в Капитолий, где он поблагодарил за службу военных, охраняющих сейчас безопасность в здании Конгресса.

Пенс поговорил с несколькими солдатами и поблагодарил их за то, что они «обеспечивают безопасность Капитолия… в такой важный для нашей страны момент». Он сказал военнослужащим, что для него было большой честью быть, в том числе, и их вице-президентом.

Несколько тысяч военнослужащих Национальной гвардии были размещены в здании Капитолия после того, как сторонники президента Дональда Трампа ворвались в здание 6 января, судя по всему, пытаясь помешать законодателям утвердить итоги голосования Коллегии выборщиков, которая признала Джо Байдена победителем президентских выборов.

Вице-президент Пенс сказал, что по его данным, не менее 20 тысяч военнослужащих вместе с сотрудниками других федеральных правоохранительных органов будут стоять на охране Капитолия и прилегающих к нему районов к тому времени, когда избранный президент Джо Байден будет приведен к присяге 20 января.

«Мы … обеспечим безопасность во время инаугурации, мы приведем к присяге нового президента, нового вице-президента, мы продолжим развитие нашей страны», – сказал Пенс, обращаясь в четверг вечером к членам Национальной гвардии.

Это посещение стало первым визитом Пенса в Капитолий после беспорядков. Вице-президент председательствовал на заседании в Сенате, в ходе которого законодатели сертифицировали итоги президентских выборов. После начала беспорядков Пенс был вынужден перебраться в безопасное помещение и затем покинул Капитолий, когда сотрудники служб безопасности определили, что жизнь вице-президента находится вне опасности.

Опубликованы также видеокадры, свидетельствующие о намерении нападавших разделаться с полицией с помощью огнестрельного оружия.