Избранный президент призвал сенаторов не забывать о неотложных проблемах, которые беспокоят всех американцев, передает Русская служба «Голоса Америки».

Избранный президент США Джо Байден в среду призвал руководство Сената заняться другими неотложными вопросами, выполнив при этом свои обязанности в отношении импичмента Дональда Трампа, который был поддержан большинством законодателей в Палате представителей.

«Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями в отношении импичмента, одновременно работая над другими неотложными вопросами», – говорится в заявлении Байдена.

Избранный президент согласился с тем, что Дональд Трамп подстрекал к насилию «политических экстремистов и внутренних террористов», которые совершили «преступное нападение» на Конгресс США.

«Это был вооруженный мятеж против Соединенных Штатов Америки. И виновные должны быть привлечены к ответственности. Сегодня члены Палаты представителей воспользовались полномочиями, предоставленными им нашей Конституцией, и проголосовали за импичмент и привлечение президента к ответственности», – заявил Байден, подчеркнув, что импичмент поддержала, в том числе, и часть республиканцев, которые решили «следовать Конституции и своей совести».

Теперь, когда утверждение импичмента зависит от решения Сената, избранный президент призвал руководство верхней палаты Конгресса «найти способ справиться со своими конституционными обязанностями в отношении импичмента, одновременно работая над другими неотложными для страны вопросами».

Джо Байден напомнил о том, что в США все еще продолжается пандемия коронавируса, которая серьезно ослабила экономику. С приходом к власти новой администрации сенаторы должны утвердить кандидатов, номинированных Байденом на ключевые посты в государстве, включая министра внутренней безопасности, госсекретаря, министра обороны, министра финансов и директора Национальной разведки.

«Я часто говорю, что мы ничего не сможем сделать, если не будем действовать совместно… Мы должны помнить, что мы являемся американцами, помнить о том, что мы всегда отстаивали и во что верили», – добавил избранный президент Байден.