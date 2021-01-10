Twitter навcегда забанил Дональда Трампа

Компания объяснила, что твиты Трампа могут стать причиной насилия, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Компания Twitter опубликовала заявление, в котором, в частности, говорится: «После внимательной проверки последних твитов аккаунта @realDonaldTrump и связанного с ними контекста – особенно того, как они были приняты и интерпретированы в “Твиттере” – мы навсегда прекратили действие этого аккаунта из-за риска провоцирования насилия.

В контексте ужасных событий этой недели, в среду мы сообщили, что новые нарушения правил пользования Twitter потенциально могут привести именно к этим действиям. Наши правила обеспечения интересов общества позволяют напрямую получать информацию от избранных официальных лиц и мировых лидеров. (…) Однако годы назад мы ясно разъяснили, что эти аккаунты подчиняются нашим правилам и не могут использовать “Твиттер», чтобы, среди прочего, возбуждать насилие. (…)»

Компания также опубликовала результаты анализа последних твитов президента США Дональда Трампа и реакции на них некоторых пользователей, и пришла к выводу, что они могут стать причиной новых актов насилия.

За время президентства Дональд Трамп опубликовал более 26 тыс твитов – в среднем, 18 в день.

Комментируя решение Twitter, Трамп заявил: «Нас не смогут заставить замолчать» и что он подумает о создании «нашей новой платформы в ближайшем будущем». Президент США сообщил об этом, используя официальный аккаунт президента – Twitter практически сразу удалил эти посты.

Чуть позже был забанен аккаунт избирательной кампании Трампа.

Ранее в пятницу Twitter сообщил, что навсегда закрывает аккаунты, владельцы которых распространяют контент праворадикальных сторонников «теории заговора» QAnon – среди них бывший советник президента Трампа Майкл Флинн и адвокат Трампа Сидни Пауэлл. Twitter подчеркнул, что причиной этого шага стали опасения, что этот контент может стать причиной новых вспышек насилия.

В нападении на Капитолий участвовали многочисленные демонстранты с символикой QAnon.