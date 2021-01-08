Дмитрий Абрамсон: “Трамп пытается совершить переворот”

О том, что Трамп попытается совершить переворот, мы говорили давно.

Об этом предупреждал личный адвокат Трампа Майкл Коэн (Michael Cohen) ещё в начале 2019-го года, давая показания в Конгрессе: «Я боюсь, что если [Трамп] проиграет выборы в 2020-м году, мирной передачи власти никогда не произойдёт».

Об этом говорил конгрессмен Адам Шифф (Adam Schiff) во время импичмента в своей заключительной речи в Сенате: «[Трамп] скомпрометировал наши выборы, и он сделает это снова. Вы его не измените. Вы не можете его сдерживать. Он тот, кто он есть. Правда для него мало что значит. Понятие “правильно” имеет еще меньшее значение, а порядочность вообще не имеет значения.»

Об этом открыто говорил сам Трамп! И в 2016-м, и сейчас он тщательно подготавливал почву, чтобы потом оспаривать результаты в случае поражения. В 2016-м году он объявил, что он может проиграть только в случае фальсификации выборов. Когда он неожиданно выиграл, он продолжал рассказывать о нелегальных голосах и даже создал комиссию, которая не нашла ровным счётом ничего. В 2020-м году он рассказывал о подтасованных голосах ещё до начала голосования. На вопрос, согласится ли он на мирную передачу власти, он просто отказался отвечать.Психологические проблемы Трампа – почему он не отдаст власть – можно обсуждать долго, но лучше всего об этом написала его собственная племянница Мэри, которая по совместительству ещё и психолог. «У него будут нервные срывы. Он никогда раньше не попадал в такую ситуацию. Интересно то, что Дональд за всю свою жизнь ни разу не выиграл законным образом, но, поскольку ему помогали, он никогда ничего не терял. Он из тех людей, которые думают, что даже если вы воруете и обманываете, чтобы выиграть, вы заслуживаете победы. [. . .] Я беспокоюсь о том, что Дональд сделает [. . .]»

Теперь добавим, что у Трампа есть президентская неприкосновенность. Федеральная прокуратура не может возбуждать против него уголовные дела, и Трамп это хорошо знает.В результате расследования Мюллера свою вину признали или были признаны виновными ближайшее окружение Трампа: менеджер предвыборной компании Пол Манафорт (Paul Manafort), заместитель Манафорта Рик Гейтс (Rick Gates), советник предвыборной компании Джордж Пападополос (George Papadopoulos), советник по национальной безопасности Майкл Флинн (Michael Flynn), близкий друг Роджер Стоун (Roger Stone), личный адвокат Трампа Майкл Коэн и другие. Трамп скандально помиловал своих соучастников Манафорта, Флинна и Стоуна. Но Майкл Коэн получил 3 года частично за нелегальные платежи порнозвёздам, где сам Трамп был назван соучастником.

Кроме этого, в своём докладе Мюллер задокументировал десять случаев, в которых Трамп препятствовал правосудию. Единственная причина, по которой он не выставил обвинение Трампу – президентская неприкосновенность.

Можно возбудить уголовное дело на почве импичмента, где Трамп нарушил сразу несколько законов. Учитывая последние 2 месяца с кульминацией захвата Капитолия, нужно внимательно изучить уголовный кодекс о поддержке и участии в восстании против США. Наверняка есть какие-то судебные дела, о которых мы ещё не знаем и которые терпеливо ждут своего часа.

У Трампа был шанс избежать федеральной прокуратуры: отказаться от власти в обмен на помилование от Пенса. Это ровно то, что произошло с Никсоном 50 лет назад. Но, учитывая больную психику Трампа – он не в состоянии признать поражение – и попытку переворота в среду, этот сценарий сегодня звучит маловероятно.Трамп может попробовать помиловать себя сам, но скорее всего этот номер не пройдёт. Абсолютная конституционная власть президента помиловать кого угодно сталкивается с доктриной, что ни один человек не может быть судьей в своем собственном судебном процессе. Однако он всё ещё может помиловать членов своей семьи.Проблемы с законом у Трампа не заканчиваются в федеральных судах. Против него возбуждено сразу 6 судебных исков в местных прокуратурах. Самое серьезное дело ведёт манхеттенский прокурор Сай Вэнс (Cyrus Vance). Он начал с нелегальных платежей порнозвёздам, с которыми Трамп переспал, но расследование расширилось на банковское, страховое и налоговое мошенничество, а также предоставление ложных документов. Это дело может закончиться серьёзными последствиями для трамповского бизнеса и тюремным сроком для самого Трампа.Трампом также занимается прокурор штата Нью-Йорк Летишия Джеймс (Letitia James). Она рассматривает многочисленные примеры, когда трамповская организация завышала стоимость своей недвижимости, чтобы получить банковский займ, и параллельно занижала стоимость своей недвижимости, чтобы не платить налоги.Прокуроры штата Мэриленд и Вашингтонского округа расследуют ситуацию, где Трамп пользуется своим служебным положением Президента, чтобы заработать. Представители зарубежных организаций и частные лица останавливаются в трамповских отелях, тем самым создавая конфликт интересов между обязанностями Президента и его бизнесом. Параллельный иск подали отели и рестораны, конкурирующие с Трампом в Вашингтоне.

И. Джин Кэрролл (E. Jean Carroll) и Саммер Зервос (Summer Zervos) судят Трампа за клевету. Обе женщины рассказали, что Трамп их изнасиловал. Когда Трамп заявил, что они обманывают, они подали на него в суд. Судить за само изнасилование уже невозможно, потому что прошло слишком много лет. Всего такого рода обвинений в изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальных домогательствах выставило около 20 женщин.

Племянница Трампа судит его за подделку документов о наследстве. Мэри и её брат должны были получить четверть состояния Фреда Трампа после его смерти. В то время трамповская организация предоставляла Мэри, её брату Фреду младшему, и его сыну медицинскую страховку. Чтобы оказать давление на них, Трамп отменил медицинскую страховку, в которой сильно нуждался ребёнок. Таким образом, он заставил Мэри и её брата Фреда отказаться от своей доли.

Президентское помилование не распространяется на штаты и города. И тем не менее Трампу намного легче бороться с этими исками, сидя в Белом Доме. Он уже не раз продемонстрировал своё желание воспользоваться служебным положением в своих личных целях. Если бы он остался на второй срок, его коррумпированные игры с законом зашли бы намного дальше.

Но и на этом проблемы Трампа не заканчиваются. В результате репортажей Нью-Йорк Таймс, стало известно, что Трамп должен сотни миллионов долларов – займы, которые он гарантировал лично. По мнению издания Форбс, эта цифра достигает одного миллиарда. Несмотря на вливание денег налогоплательщиков в трамповские отели, аналитики считают, что его бизнес находится в плачевном состоянии. Оставаясь у власти, у него были бы какие-то коррумпированные механизмы остаться на плаву. Но выплатить эти долги, потеряв власть, Трамп не сможет.

Кому Трамп должен деньги точно неизвестно. Но необязательно быть конспирологом, чтобы подозревать Путина и российских олигархов. Есть достаточно обоснованные предположения, что русские деньги уходили на Запад и отмывались через Немецкий Банк и недвижимость Трампа. Этим же можно объяснить странную любовь Трампа к Путину. В такой ситуации объявить очередное банкротство Трамп не сможет, а расплачиваться чем-то придётся.

В свете вышеописанного положения Трампа, его отчаянные попытки остаться у власти становятся объяснимы и даже логичны. Всю жизнь ему преподносилось всё на блюдечке с голубой каёмочкой. Всю жизнь он обманывал для достижения своих целей. Это глубоко аморальный и эгоистичный человек, которого невозможно пристыдить и который не стесняется ровным счётом ничего. И наконец-то заканчивается разбазаренное наследство папы, не осталось людей, которых он ещё может «развести» (они уже все в его культе), бессильны прикрывающие его зад республиканцы, уже задействованы все сумасшедшие адвокаты и невозможно больше избежать правосудия.

А по ту сторону 20-го января Трампа ждёт тюрьма и банкротство. Это загнанный в угол зверь. Ему всё равно, что будет с нашим государством и демократическим строем. Ему всё равно, если погибнут люди. Ему любой ценой нужно остаться у власти.

Поэтому он подрывал нашу систему выборов, ещё до начала голосования. Поэтому он оспаривал результаты в безумных судебных исках. Поэтому он требовал, чтобы губернаторы, местные законодательные органы и официальные лица, отвечающие за выборы, поменяли результат в его пользу. И когда все его усилия провалились, он призвал своих фанатиков двигаться на Капитолий.

Но ко всем «достоинствам» Трампа, он ещё и жалкий трус. Пообещав мятежникам, что он к ним присоединится, он комфортабельно наблюдал штурм Капитолия из Белого Дома. Буквально рискнуть собственной шкурой он не смог.

Нет никаких сомнений, что Байден станет Президентом США 20-го января. Но также нет никаких сомнений, что Трамп уже серьёзно подорвал наше государство, и на этом дело не закончится. Пугают сценарии, где он сбежит из США, чтобы избежать правосудия, и продаст наши секреты, как на аукционе. Политическое убежище у Путина уже давно не звучит как фантастика.

Не менее страшно, если американская юридическая система откажется наказывать бывшего Президента. Уже идут разговоры о необходимости объединить страну, о том, что мы не преследуем политических оппонентов. Но оставить антиамериканского преступника-рецедивиста безнаказанным не только не объединит страну – культ Трампа будет и дальше поклоняться Дорогому Лидеру, – но и подвинет его и ему подобных на новые преступления в ближайшем будущем.

Dmitry Abramson