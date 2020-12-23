Энтони Фаучи вакцинировался от коронавируса

Главный эксперт по инфекционным заболеваниям назвал замечательным тот факт, что вакцина появилась менее чем через год после открытия вируса, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи получил первую дозу новейшей вакцины от COVID-19 вместе с другими руководителями федеральных органов здравоохранения, которые курировали ее разработку.

Фаучи был привит в Национальных институтах здравоохранения (NIH), где он является директором по аллергическим и инфекционным заболеваниям.

Он получил вакцину, которая была разработана NIH и американской фармацевтической компанией Moderna и одобрена для экстренного использования на прошлой неделе.

После этого он заявил журналистам, что было замечательно получить вакцину менее чем через год после открытия вируса, для борьбы с которым она предназначена.

«То, что мы видим сейчас, является кульминацией многих лет исследований, которые привели к поистине беспрецедентному феномену», – заявил он.