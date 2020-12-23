Трамп пригрозил, что может не подписать законопроект о пакете помощи в связи с COVID-19

Президент выразил недовольство тем, что в этом документе предусмотрены «смехотворно низкие» прямые выплаты американцам, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент США Дональд Трамп во вторник пригрозил не подписывать законопроект о пакете помощи в связи с коронавирусом на сумму 892 миллиарда долларов, который включает в себя прямые выплаты всем американцам. Трамп заявил, что в документ следует внести поправки, увеличив сумму индивидуальной финансовой помощи.

Угроза уходящего президента-республиканца, которому осталось работать меньше месяца, подрывает двухпартийные усилия Конгресса по оказанию помощи людям, которые пострадали в результате пандемии.

«Законопроект, который они сейчас собираются положить мне на стол, сильно отличается от ожидаемого, – сказал Трамп в видео, размещенном в Твиттере. – Это действительно позор».

Трамп сказал, что он хочет, чтобы Конгресс увеличил сумму стимулирующих индивидуальных выплат до 2000 долларов или до 4000 долларов для семейных пар вместо «смехотворно низких» 600 долларов для физических лиц, которые в настоящее время предлагаются в законопроекте.