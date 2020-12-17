Начиная с пятницы, с 18 декабря, все путешественники, прибывающие из-за пределов района Залива, должны находиться на 10-дневном карантине, это правило будет действовать как минимум до 7 января 2021 года. Такие меры вводятся в связи с тем, что пропускная способность отделений интенсивной терапии в больницах региона упала ниже 15% и город предпринимает дальнейшие действия для замедления передачи COVID-19.

Более того, администрация Сан-Франциско настоятельно призывает избегать путешествий даже в пределах района Залива, на сайте администрации города сказано “вы не должны выезжать за пределы Сан-Франциско. По стране наблюдается большой всплеск. Вы могли бы принести больше COVID-19 в Сан-Франциско”.

Согласно новому правилу, все путешественники должны оставаться в своем доме или в гостиничном номере, покидать которые можно для получения медицинской помощи. Для приобретения продуктов и еды рекомендуется использовать услуги доставки. Это правило распространяется на людей, прибывающих в Сан-Франциско из-за пределов района Залива, в который входят Аламеда, Контра Коста, Марин, Напа, Санта-Клара, Санта-Крус, Сан-Матео, Солано, Сонома.

Правило карантина не распространяется на:

Людей, выполняющих важную работуРаботу в бизнесе, которому разрешено быть открытым.