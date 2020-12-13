И всё-таки, почему пост-советский человек не совместим с демократией? Почему его так привлекает трампизм?

Как сказал Черчилль, «демократия – это наихудшая форма правления, если не считать всех остальных». Но в рамках недавних событий, я предлагаю следующее определение: это договор между всеми участниками общества управлять своим обществом по предварительно согласованным правилам. Основные постулаты записаны в конституции, конституционных законах, и так далее, но существует и просто понимание, что все мы плывём на одном корабле, и топить его, мягко говоря, нецелесообразно.

Заметьте, что при других системах управления, договора или нет вообще (диктатура, анархия), или участвуют в нём не все (апартеид, рабство и т.д.) При этом экономические «-измы» – капитализм, социализм – могут существовать и без демократии.

При демократическом строе участники понимают, что не всегда всё пойдёт по их «хотению». Если в стране 331 миллион (США), то все ваши желания редко будут совпадать. Но пока все играют по правилам, можно мирно агитировать, бороться за свою правду, голосовать – пока не получится.

Демократия даёт шанс на хороший результат, но она его не гарантирует. Более того, это очень хрупкая вещь. Чтоб она не разбилась, подавляющее большинство должно продолжать играть по правилам, даже если результат их не всегда устраивает.

Почему демократия не прижилась в таких странах, как Россия? Да потому что подавляющее большинство граждан не только отказались от своего демократического контракта – они под ним изначально и не подписывались. Демократия не может выжить среди населения, которое не привыкло активно участвовать и принимать решения. Советский человек привык, что всё решает кто-то «сверху», и ответственность за все проблемы можно благополучно свалить на (советскую) власть. Поэтому и имеем то, что имеем, Владимир Владимирович.

Честно говоря, жалко пост-советского человека, который запутался во всех этих «-измах». Он рос при социализме на пути к коммунизму, но потом оказалось, что это был тоталитаризм с недостижимой целью. После прослойки перестройки, ему предложили приватизацию, капитализм и демократию, но оказалось что это организованная преступность, олигархия, и диктатура 2.0. Из этого он сделал вывод, что «дерьмократия» – это исконно русское слово, со всеми вытекающими оттуда последствиями.

И вот наш иммигрант попадает в США, где демократический эксперимент продолжается уже больше 300 лет. Добровольно выбрав свою новую родину, он тоже должен, образно говоря, подписаться под американским демократическим контрактом. И если коренные граждане, которым может быть не нравится их демократия, не выбирали своё место рождения, то у иммигранта такого аргумента нет и быть не может.

Но гомо советикус приехал в США не за демократией со всеми правами и обязанностями. Он иммигрировал для лучшей жизни исключительно в материальном смысле. Даже беженцы, которым в большинстве случаев не угрожало ничего кроме развалившейся экономики и у которых как правило были другие варианты на глобусе, предпочитали США и почти всегда из экономических соображений. Нашему человеку нравится «капитализм», потому что ему дают подзаработать. Ему даже нравится западный «социализм» – лишь бы темнокожему «врагу» не досталось (об этом я писал отдельно).

Зато от советской «идейности» у нашего иммигранта и так всё в занозах, и он не собирается второй раз наступать на те же грабли. Вырощенный в СССР цинизм не даёт ему места для высоких мыслей, а точнее мыслей выше собственного желудка. А совковый снобизм (наши поезда – самые поездатые поезда в мире) не позволяет ему постигать новые идеи, потому что он уже всё в своей жизни видел и ничем его уже не удивить. Более того, на людей, которые воспринимают демократический строй серьёзно, за что-то агитируют, отстаивают чьи-то права, он смотрит с удивлением и призрением, как на наивных идиотов. В лучшем случае это фрайеры, которые пытаются его на что-то развести.

Приведу пример. Узнав, что я выступаю против Трампа, американские «новые русские» задали мне потрясающий вопрос, или у меня так плохо с финансами, и поэтому я поддерживаю Демократов. На эту тупость и примитивизм последовал молниеносный ответ: если всё, что вас волнует, это деньги, то у вас нет никаких принципов. И правда, первое и последнее, что их волнует, это набитые карманы, подороже дом, круче тачка, больше каратов и прочие понты. И если Трамп помогает им нахапать ещё больше, в гробу и в белых тапках они видели нашу демократию.

Поэтому и спорить с советским трампистом бесполезно – он живёт в другом измерении. Мы думаем и надеемся, что у нас есть что-то общее, что они тоже хотят жить при демократии, что они за правовое общество, что они против коррупции, и что они точно так же в ужасе, когда детей забирают у родителей. Но им это всё, в лучшем случае, по барабану. Даже если вам удастся доказать, что Трамп ворует, они цинично ответят «все воруют». А если вы думаете, что Трамп моральный урод, то вы просто наивные идеалисты. Трагедия в том, что они по-другому и не знают, они по-другому никогда и не видели.

Становится понятно, почему советским иммигрантам не нужна демократия. Но этого мало, чтобы объяснить, почему они всем своим стадным инстинктом стремятся к трампизму.

О трампизме тоже можно писать бесконечно, но одно очевидно: трампизм не возможен при функционирующей демократии. Не может Трамп успешно натравливать людей друг на друга, нарушать нормы, законы, конституцию, воровать и остваться у власти в демократическом обществе. Поэтому принципиальная задача трампизма – это уничтожение демократии.Если спросить трампистов, или они предпочитают жить при диктатуре, при условии, что они САМИ выберут диктатора (или при теократии, где будет господствовать ИХ религия), они отказываются от демократии и выбирают криминальный картель. Они для себя решили, что им важнее получить всё, что они хотят сейчас, чем продолжать играть по правилам и частенько проигрывать.

А для гомо советикуса этот выбор ещё проще. Ему не нужно отказываться от демократии – он в неё никогда и не верил. Ему нужно нахапать и попонтоваться. Поскольку он выучил, что если кому-то хорошо, то ему плохо (и наоборот), ему нужно обязательно попасть в «высшую касту» (расизм). Ну и вместо иконы Иисуса и абортов, у многих «нарисован» Нетаньяху на фоне Израиля (об этом я тоже писал). И всё это не заморачиваясь на идейность и прочие глупости. А трампизм обещает победу, привелегии и господство по всем интересующим пунктам. Наконец-то они нашли друг друга.

В итоге мы продолжаем играть по правилам и даже готовы проиграть, лишь бы спасти демократию. А трамписты готовы нарушить любые правила и уничтожить демократию в процессе, лишь бы добиться своего. В этой неравной борьбе, они используют нашу честность и «идейность» против нас же.

Я ограничусь последним очевидным примером: несмотря на все нарушения, мы признали победу Трампа в 2016-м году, но они никогда не признают нашу в 2020-м. И нет ничего удивительного, что трамписты оспаривают результаты выборов без доказательств. Они наоборот изобретают доказательства, чтобы оспаривать результаты выборов. Им не важно, что на самом деле произошло. Им важно, что их не устраивает результат. Когда мы пытаемся с ними спорить фактами, аргументами и логикой, мы никак не можем понять, что у них причина-следствие сознательно перевёрнуты наоборот.

Но не давайте трампистам замаскировать свою моральную коррупцию за борьбу республиканцев и демократов, консерваторов и либералов, правых и левых, как-будто у нас просто разные мнения. Это принципиальная борьба тех, кто хочет сохранить демократический строй, и тех, кто его предал. И наш советский иммигрант, не понимая, что каждый день пожинает плоды старейшей демократии, тупо пилит сук, на котором сидит, хочет снова жить в однопартийной системе, мечтает снова оказаться под чьей-то сильной рукой.

Учитывая недавние победы, нужно отметить, что есть у нас одна козырная карта: демократические учреждения. Они не строятся за день, им сотни лет. Трампизм подмял под себя Республиканскую Партию, Конгресс и Министерство Юстиции. К счастью, свободная пресса, судебная власть и многие государственные министерства и агентства героически выстояли последние 4 года. Поэтому трамписты с ненавистью называют их «fake news» и «deep state» – это всё, что помешало им завершить переворот.20-го января Трамп перестанет быть президентом, и в этом у меня нет никаких сомнений. Наша демократия победила этот раунд. Но трампизм, в том числе среди русскоговорящих иммигрантов, останется с нами надолго. Среди них есть люди, которые до конца будут тащить за собой свой советский багаж. Но хочется верить, что не все.

Dmitry Abramson