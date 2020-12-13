В преддверии голосования Электоральной коллегии Трамп по-прежнему отрицает итоги выборов

Голосованием выборщиков от штатов завершается процедура президентских выборов в США, передает Служба новостей «Голоса Америки».

За день до того, как Электоральная коллегия (Коллегия выборщиков) США соберется, чтобы официально объявить Джо Байдена новым президентом страны, Дональд Трамп продолжает отрицать результаты выборов, состоявшихся 3 ноября.

Тысячи сторонников Трампа накануне собрались в Вашингтоне, чтобы поддержать неудачные усилия президента по пересмотру его поражения на избирательных участках.

Напомним, что президентские выборы в США не являются завершенными до тех пор, пока не проголосуют наделенные конституционным мандатом выборщики от всех 50 штатов.

Число выборщиков от штата зависит от его численности населения штата и от количества законодателей, направляемых им в Конгресс.

Выборщики от каждого штата (за исключением двух штатов в стране) голосует в соответствии с тем, как проголосовало население их штата.

По результатам сертификации результатов голосования всеми штатами, в активе Байдена – 306 голосов выборщиков – на 36 голосов больше, чем это необходимо – тогда как в активе Трампа – 232. В отсутствие задержки, которую может санкционировать суд, выборщики, как ожидается, в понедельник официально объявят Байдена победителем.

Федеральные суды и суды штатов ранее отвергли десятки исков, поданных Трампом и его союзниками в «колеблющихся» штатах, в которых – с различным отрывом – одержал победу Байден, чтобы пересмотреть или аннулировать результаты голосования.

В минувшую пятницу Верховный суд отказался рассматривать иск штата Техас, содержавший призыв объявить недействительными результаты выборов в четырех штатах.

Трамп, однако, дал понять, что не изменил своих позиций. «Мы только начали борьбу», – написал он в «Твиттере».

«Я выиграл выборы, (получив) подавляющее большинство голосов», – добавил он позднее.

Трамп сделал эти заявления в момент, когда тысячи его сторонников собрались в Вашингтоне, призвав президента остаться на посту. Сходные выступления прошли в нескольких штатах, где юридическая команда Трампа безуспешно пыталась оспорить победу Байдена.

Между сторонниками и противниками Трампа имели место спорадические столкновения. Как сообщил департамент полиции города Вашингтона, четыре человека были госпитализированы и двадцать три – арестованы.