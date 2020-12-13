Департамент юстиции расследует финансы и международные бизнесы Хантера Байдена

Налоговое расследование Департамента юстиции в отношении Хантера Байдена, сына Джо Байдена, было начато в 2018 году, за год до того, как его отец объявил о своей кандидатуре на пост президента. В ходе расследования прокуроры также изучали потенциальные преступления по отмыванию денег, сообщает AP. По словам самого Хантера Байдена, он узнал о расследовании в минувший вторник.

Фото: YouTube/NPR

В ходе расследования у младшего Байдена потребовали документы, касающихся более двух десятков организаций, включая украинскую газовую компанию Burisma. Как известно, Хантер Байден вошел в совет директоров Burisma в 2014 году. То есть примерно в то время, когда его отец, занимавший должность вице-президента, помогал администрации Обамы проводить внешнюю политику в отношении Украины. Президент Трамп и его союзники долгое время бездоказательно утверждали, что работа Хантера Байдена повлияла на политику администрации Обамы в отношении Украины. Республиканцы Сената заявили ранее в этом году, что назначение младшего Байдена могло вызвать конфликт интересов, но не представили доказательств этому. Важно также отметить, что избранный президент Джо Байден не является объектом расследования.

Прокуратура США в Питтсбурге также собирала информацию от Руди Джулиани и других в рамках процесса Департамента юстиции по анализу информации, связанной с Украиной. Сам Джулиани был главным героем, когда проходило расследование по импичменту Трампа, когда расследования было сосредоточено на отношениях Трампа с президентом Украины и на том, злоупотреблял ли он своим служебным положением, добиваясь расследования дела Найденов. Как утверждает AP, Джулиани заставил чиновников провести расследование и выдвинул необоснованные обвинения в коррупции против Найденов. Сам Джулиани также находился под федеральным расследованием.