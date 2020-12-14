Самая масштабная кампания по вакцинации в истории США началась в понедельник. Медсестра Сандра Линдси первой получила вакцину разработки американской компании Pfizer и немецкой BioNTech вне клинических испытаний. Процедура прошла в клинической и академической больнице Long Island Jewish Medical Center.

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«Я чувствую себя хорошо. Я хочу поблагодарить всех работающих на передовой борьбы с вирусом, всех моих коллег по всему миру, выполняющих безупречную работу по борьбе с вирусом», – сказала Линдси.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал начало вакцинации населения «финальной главой» пандемии, передает Голос Америки.