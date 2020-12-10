Трамп пообещал продолжить борьбу за победу на выборах

Действующий президент США высказался в поддержку нового судебного иска после того, как Верховный суд отклонил попытку отменить результаты голосования в Пенсильвании, пишет Кен Бредемайер из Голоса Америки.

Президент Дональд Трамп в среду пообещал продолжить свою борьбу за победу на выборах, пытаясь оспорить свой проигрыш избранному президенту Джо Байдену 3 ноября. Трамп заявил, что он по-прежнему не настроен сдаваться после того, как в Верховный суд был подан новый иск от штата Техас, к которому в среду присоединились еще 17 штатов с требованием признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

Иск, поданный генпрокурором Техаса, также поддержали генеральные прокуроры штатов Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Оклахома, Южная Каролина, Северная Дакота, Южная Дакота, Теннесси, Юта и Западная Вирджиния.

Во вторник Верховный суд отклонил просьбу республиканцев из Пенсильвании отменить результаты выборов в штате, где Байден опередил Трампа на 81 тыс. голосов. Таким образом, вчера высший суд страны впервые высказал мнение о попытках Дональда Трампа оспорить результаты выборов. Ранее действующий президент и его сторонники подали десятки исков в суды по всей стране.

На следующий понедельник, 14 декабря, назначено заседание Коллегии выборщиков, на котором будет названо имя официального победителя президентской гонки. Судя по результатам голосования, выборщики должны будут подтвердить победу Байдена, который заручился 306 голосами. У Трампа – 232 голоса выборщиков. 6 января Конгресс должен будет рассмотреть и утвердить результаты голосования в Коллегии выборщиков, а инаугурация нового президента состоится в полдень 20 января на Капитолийском холме.

Трамп заявил в среду, что он вмешается в новый иск, поданный вчера в Верховный суд генпрокурором штата Техас Кеном Пакстоном и требующий отменить победу Байдена в Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Это требование основано на совокупности ранее поданных исков, в которых говорится о нарушениях при голосовании и подсчете голосов в нескольких ключевых «колеблющихся» штатах. Эти иски были ранее отклонены судами различных уровней за отсутствием необходимой доказательной базы.

В среду агентство «Рейтер» сообщило, что иск Техаса уже поддержали 17 других штатов.

Дональд Трамп в среду написал в Твиттере о существующем «множестве доказательств масштабных фальсификаций» как минимум в четырех штатах, упомянутых в техасском иске. Президент пообещал вскоре «спасти страну», в очередной раз заявив, о том, что полученные его командой данные свидетельствуют, что Трамп «не мог проиграть» Байдену.

Генпрокурор Техаса считает, что сотрудники избирательных комиссий в четырех штатах, против которых был подан иск, использовали пандемию COVID-19 в качестве неконституционного повода для изменения правил голосования в обход законодательных собраний своих штатов. Пакстон попросил Верховный суд перенести дату голосования в Коллегии выборщиков, а также запретить выборщикам от Джорджии, Висконсина, Мичигана и Пенсильвании участвовать в голосовании. Вместо этого генпрокурор Техаса попросил Верховный суд разрешить законодательным собраниям этих штатов назначить других выборщиков – предположительно, сторонников Трампа.

Верховный суд дал четырем штатам время до четверга, чтобы отреагировать на иск Пакстона, однако генеральные прокуроры перечисленных в иске штатов уже назвали техасский иск «ошибочным».

«При всем уважении, генеральный прокурор Техаса ошибается в отношении Джорджии в конституционном, юридическом и фактическом планах», – заявила Крисс Карр, пресс-секретарь генерального прокурора-республиканца штата Джорджия.

Генеральные прокуроры-демократы Дана Нессел из Мичигана, Джош Шапиро из Пенсильвании и Джош Коул из Висконсина назвали иск Пакстона попыткой «ввести общественность в заблуждение и нанести ущерб нашей Конституции».

Между тем сенатор-республиканец Рон Джонсон, представляющий штат Висконсин, заявил, что на следующей неделе он созовет слушания в Комитете внутренней безопасности по вопросу нарушений, допущенных во время выборов.

При этом, другой сенатор-республиканец Ламар Александр, представляющий штат Теннесси, заявил, что если в понедельник Коллегия выборщиков подтвердит победу Байдена, то Трамп должен признать свой проигрыш.