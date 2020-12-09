Полиция Сакраменто разыскивает водителя, сбившего пешехода насмерть

В прошлый четверг, 3 декабря служба коронера округа Сакраменто сообщила о смерти русскоязычного жителя Сакраменто – 36-летнего Павла Неборака.

Согласно опубликованной информации, 36-летний иммигрант был сбит насмерть неопознанным автомобилем 29 ноября в районе Антилоп. Тело молодого мужчины передано для захоронения похоронному бюро Miller Funeral Home.

По словам местной прессы, Неборак был сбит серебряного цвета автомобилем, водитель которого скрылся с места происшествия прежде, чем прибыла полиция. От нанесенных травм Павел Неборак скончался на месте.

Власти просят сообщить любую информацию о происшествии по тел: (916) 348-2300.