Трамп: создание вакцины – исключительное достижение современной истории

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В Белом доме прошел саммит по проблемам вакцинации, передает Русская служба «Голоса Америки».

Фото: The White House/YouTube

Во вторник в Белом доме прошел саммит по проблемам проведения в стране вакцинации от COVID-19.

Обращаясь к его участникам, президент США Дональд Трамп высоко оценил работу всех, кто работал над созданием вакцины. Он напомнил, что лишь дни отделяют страну от момента, когда вакцина будет одобрена регулирующими органами США.

Президент подчеркнул, что успешная разработка эффективной вакцины стала исклютельным достижением современной истории.

Трамп подчеркнул, что вакцина будет бесплатной.

Он также отметил, что США поделятся ею с другими странами.

Отвечая на вопросы, президент вновь говорил о подтасовках в ходе состоявшихся выборов и выразил надежду, что следующая администрация будет администрацией Трампа.

В совещании приняли участие эксперты-участники программы «Сверхзвуковая скорость», представители штатов и бизнес-сообщества.

На саммите присутствовал вице-президент Майк Пенс.

Среди участников мероприятия – советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен, министр здравоохранения Алекс Азар, советник президента Джаред Кушнер, координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с пандемией Дебора Биркс и руководитель программы и руководитель программы «Сверхзвуковая скорость» Монсеф Слауи.

Выступая на саммите, Слауи рассказал о технологиях, позволивших разработать вакцину в кратчайшие сроки.

Задача мероприятия – подчеркнуть безопасность разработанной вакцины и изложить планы по ее распространению.

Представители переходной команды избранного президента Джо Байдена на саммит приглашены не были.

Как сообщается в заявлении Белого дома, распространенном во вторник, президент Трамп подписал указ, гарантирующий, что американцам будет обеспечен приоритетный доступ к вакцинам от COVID-19, используемым в стране.