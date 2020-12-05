Украинский иммигрант-бизнесмен мошенничал с бонусными милями

Управляющий партнер Vega International Travel Services, Inc., Геннадий Подольский, имеющий двойное гражданство – Украины и США, признал себя виновным в незаконном распространении компьютерных паролей.

По словам прокурора США Бьюнг Джей Пак, “Подольский без авторизации обменивал пароли, связанные с учетными записями SkyBonus Delta Air Lines, обманным путем накапливая баллы Delta SkyBonus для покупки билетов eCert”. Согласно ФБР, “когда кто-то обманным путем накапливает мили для часто летающих пассажиров в сфере туризма. Крупные корпорации, такие как Delta Air Lines, теряют значительную прибыль” и ФБР следит за таким коррупционным поведением.

Подольский создал фальшивую учетную запись на имя «RGI International», чтобы обманным путем накапливать баллы SkyBonus. Подольский также заставлял других использовать псевдонимы при общении с Delta. Подольский также передал пароль от поддельной учетной записи SkyBonus RGI International сотруднику Vega International Travel Service, Inc., чтобы тот мог незаконно получить доступ к компьютерной системе SkyBonus компании Delta и бронировать для клиентов Vega авиаперелет на рейсах Delta.

Вынесение приговора 44-летнему Геннадию Подольскому намечено на 27 января 2021 года. В рамках соглашения о признании вины Подольский согласился выплатить один миллион долларов в качестве реституции Delta Air Lines до вынесения приговора, а также согласился не вести никаких дел с Delta Air Lines или любой компанией, связанной с Delta Air Lines, в будущем.