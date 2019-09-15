Украинский иммигрант под судом за мошенничество с бонусными милями

43-летний владелец туристического агентства Vega Travel Геннадий Подольский, имеющий двойное гражданство Украины и США, предстал перед федеральным судом по обвинению в мошенничестве.

Как сообщает прокуратура Северного судебного округа штата Джорджия, Подольский незаконно пользовался корпоративной скидкой для получения бонусных миль авиакомпании Delta Air Lines, причинив последней финансовый ущерб на сумму более 1,75 млн долларов.

Подольский зарегистрировал в программе SkyBonus предприятие одного из своих родственников и при продаже авиабилетов своим клиентам получал на них бонусные мили как на сотрудников этого предприятия, которыми они в действительности не являлись.

«Мошенническое накопление бонусов в индустрии пассажироперевозок может казаться преступлением без жертвы, однако крупные корпорации теряют от этого значительные прибыли, – сказал специальный агент отделения Федерального бюро расследований в Атланте Крис Хэкер. – ФБР будет делать все возможное для защиты компаний и привлечения к ответственности всех, кто участвует в этой незаконной деятельности».