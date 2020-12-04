В Северной Калифорнии с 2012 года успешно работает адвокатское бюро Джейн Мигачёва (The Law Offices of Jane Migachyov), которое предоставляет юридическую помощь по всем аспектам семейного права.

Д-р Джейн Мигачева имеет степень доктора права Бостонского университета и степень магистра политики Гарвардской школы государственного управления им. Кеннеди. Имеете большой опыт гражданского активизма.

Адвокат Лариса Мигачева имеет степень магистра Стэнфордского университета и юридического факультета Пенсильванского университета.

Что немаловажно для русскоязычного населения – бюро оказывает свои услуги на английском и русском языках. Адвокаты фирмы состоят в Коллегии адвокатов штата Калифорнии, имеют действующие лицензии, что легко проверяется на сайте коллегии.

Фирма работает в 17 округах штата: Сан-Франциско, Сакраменто, Аламеда, Амадор, Йоло, Контра-Коста, Марин, Напа, Плейсер, Сан-Матео, Санта-Клара, Саттер, Сонома, Солано, Станислау, Сан-Хоакин, Эль-Дорадо.

В настоящее время у фирмы есть офисы в Сан-Франциско и в Сакраменто:

315 Montgomery Street, 10th Floor, Сан-Франциско, CA 94104

770 L Street, Suite 950, Сакраменто, CA 95814.

В сфере семейного права адвокатское бюро Джейн Мигачёвa работает по таким направлениям:

– Развод

– Опека над ребенком & Поддержка детей

– Домашнее насилие

– Брачные контракты

– Палимония & Действия Марвин (это гражданские судебные иски, поданные лицами, которые сожительствовали с партнером, но никогда не состояли в браке. Название происходит от дела «Марвин против Марвина» 1976 года, в котором участвовала женщина, которая требовала выплаты алиментов (или «палимона»), и половину имущества, приобретенного во время ее отношений с партнером по проживанию, актером Ли Марвином, после их разлуки. Требование о поддержке в таких случаях известно как «палимония», производное от слова «алименты»).